Снимка: БТА
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Движението ще се пренасочва по обходни маршрути
През следващите дни продължават частичните ремонти на автомагистрала „Струма” и по-точно - на пътните възли „Петрич – Мелник“ и „Генерал Тодорово – Ново Кономлади“ в област Благоевград, съобщават от Пътната агенция.
Днес от 8.00 до 18.00 ч. ще продължат дейностите по съоръженията в посока „Кулата“. При пътен възел „Петрич – Мелник“ в посока Петрич движението ще се пренасочва по обходен маршрут.
Реорганизация на движението по "Тракия" и "Хемус" от днес до петък
Ще се ограничава преминаването и през другата точка за ремонтни дейности - при 159-ия километър посока „Кулата“, където също е предвиден обходен маршрут.Редактор: Цвета Лазаркова
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