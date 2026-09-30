Зимата идва на големия екран… през лятото на 2029 г. „Game of Thrones: Aegon’s Conquest“ („Игра на тронове: Завоеванието на Егон“) – първият филм, чието действие се развива във фантастичния свят на Вестерос, е насрочен за 6 юни 2029 г.

Режисьор на филма ще бъде Оуен Харис, работил и по спинофа на сегиала "Игра на тронове""Рицарят на Седемте кралства“, а сценарият е написан от Бо Уилимън, който стои зад "Къща от карти".

Поставят пиеса по сериала „Игра на тронове“ в Кралския шекспиров театър

Снимка: Getty Images

Все още се знае малко за сюжета на предстоящия филм, но според информацията историята ще разказва за Егон I, основателя на династията Таргариен, и завладяването на Вестерос от него няколко века преди събитията в оригиналния телевизионен сериал "Игра на тронове“. Егон I никога не е бил показван на екран и все още не е ясно кой ще го изиграе във филма.

Снимка: Getty Images

Кралското семейство на Егон – от което по-късно произлиза среброкосата Денерис Таргариен, изиграна от Емилия Кларк, както и множество наследници, много от които също носят името Егон, е в основата на двата успешни спиноф сериала на HBO „Домът на дракона“ и „Рицарят на Седемте кралства“. Базиран на бестселърите от фентъзи поредицата на Джордж Р. Р. Мартин, „Игра на тронове“ се излъчва в продължение на осем сезона между 2011 и 2019 г. и спечели множество награди „Еми“.

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Докато феновете на „Игра на тронове“ чакат „Завоеванието на Егон“ да се появи на големия екран, те ще могат да се потопят отново във фантастичната драма с „Домът на дракона“, който ще има четвърти сезон, както и с „Рицарят на Седемте кралства“, който беше подновен за втори сезон.