Вокалистът на италианската рок група „Манескин“ Дамиано Давид и американската певица и актриса Дав Камерън се женят. Сватбените тържества ще продължат два дни и ще се проведат в Тоскана.

Двойката е заедно от 2023 г. В началото на тази година Дамиано направи предложение за брак на Дав. На 3 януари, докато тя подреждала багажа им за поредното пътуване, певецът я изненада с годежен пръстен, в чието проектиране участвал лично. Той ѝ каза, че иска да прекара остатъка от живота си с нея, а без колебание каза своето "Да!".

Няколко месеца по-късно двамата обявиха, че са избрали 25 септември за сватбения си ден.

Тържествата обаче започват още днес в Тоскана, а не в родния град на Дамиано – Рим. Домакин ще бъде луксозният комплекс „Кастилион Дел Боско“ край Монталчино. Мястото вече е било домакин на сватби на известни личности, сред които моделът Кейт Ъптън и тенисистката Каролин Возняцки. В комплекса са отсядали и други световноизвестни личности. Барак Обама е бил негов гост по време на посещение в района, а Пол Маккартни е отпразнувал там 70-ия си рожден ден.

Дав Камерън ще бъде облечена в рокля на модната къща „Валентино“. Дизайнът ѝ обаче се пази в тайна.

Днес следобед Дамиано и Дав ще сключат граждански брак в кметството на Монталчино. След церемонията ще има прием в хотелския комплекс. Голямото гала тържество ще се проведе утре.

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По информация на италианските медии са предприети сериозни мерки за сигурност, за да бъде запазена сватбата от папараци.

Сред гостите се очакват и членовете на „Манескин“. Групата беше за последно заедно по време на световното си турне през 2023 г. След това Дамиано започна солова кариера и издаде самостоятелен албум, който по-късно беше преиздаден с допълнителни песни. Певецът осъществи и световно турне.

Очаква се „Манескин“ да се събере отново официално догодина като специален гост на фестивала в Сан Ремо.

Дав Камерън е родена на 15 януари 1996 г. във Вашингтон. Истинското ѝ име е Клоуи Селест Хостерман, а Дав Камерън е сценичният ѝ псевдоним. Дамиано Давид е роден на 9 януари 1999 г. в Рим. Преди връзката си с Дав Камерън той беше с италианската инфлуенсърка и поетеса Джорджа Солери.

Редактор: Дарина Методиева