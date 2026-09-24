Свлачището в квартал „Аспарухово“ е овладяно и живеещите в района, където пропадна пътят, могат да бъдат спокойни. Това каза пред журналисти кметът на Варна Благомир Коцев. Той уточни, че няма движение на земни маси – причината, поради която бе обявено частично бедствено положение в района. В ход са дейности за укрепване на пропадналия терен, предава кореспондентът на БТА във Варна Мила Едрева.

На въпрос дали в града може да бъде наложен мораториум на строителството кметът отговори, че Общината работи по определени стъпки, свързани с балансирането на строителните дейности. „Това е валидно за целия град и най-вече за зоните, в които липсва инфраструктура, но има голям инвеститорски интерес”, посочи Коцев. Той каза, че в града и около него все още има райони, в които няма добри канализация, пътища, детски градини и училища. „Затова нашата роля като Община винаги е била да се забави жилищното строителство до степен, в която може да се навакса с публичната инфраструктура”, допълни кметът. По думите му вече има група, която работи по проблема с промяната на Общия устройствен план (ОУП) на града.

Бедственото положение в "Аспарухово": Две семейства са евакуирани, кризисен щаб решава за укрепването на свлачището

Снимка: БТА

Според Коцев промените в параметрите, заложени в ОУП, са най-важното нещо, за да се ограничи мащабът на строителството. „В настоящия план има заложени огромни параметри за строителство в зони, в които няма инфраструктура, което е недопустимо”, каза градоначалникът. По думите му това са грешки, допуснати назад в миналото, които неговият екип сега трябва да коригира. „Промяната на ОУП обаче не е бърза процедура. Тя изисква съгласие между всички и да бъде гласувана от Общинския съвет, а вероятно и от Националния експертен съвет, и от Министерството на регионалното развитие и благоустройството", каза още Коцев.

Институциите спорят за причината за свлачището в „Аспарухово“, хората настояват за сигурност

Кметът каза, че евентуално спиране на строежа в „Аспарухово“ до пропадналия път е възможно, ако има технически и законови причини. „При липсата на такива, след укрепването и възстановяването на пътя, строителството би трябвало да продължи", допълни Коцев.

От пресцентъра на Общината съобщиха, че бедственото положение в района на инцидента в „Аспарухово“ ще бъде удължено с 30 дни. Това решение е взето на заседанието на кризисния щаб. Свлачищната активност е овладяна и няма непосредствена опасност за живеещите в зоната, но продължаването на мярката е нужно, за да има достатъчно време за проектиране на укрепителни дейности и съоръжения за общинския път. Ремонтите трябва да станат максимално бързо, за да бъде избегнат рискът студът да причини замръзване на полиетиленовия байпас на авариралия водопровод.

По искане на районната администрация в „Аспарухово“ от тази вечер ще бъде възстановено уличното осветление в района на свлачището. Тъй като част от обходния път, който в момента се използва като основен, има много тесни участъци, ще бъде сложена временна светофарна уредба, която да улесни разминаването на колите. На място ще остане и патрулът на „Общинска полиция“.

Най-рано в понеделник се очаква да бъдат готови резултатите от лабораторния анализ на взетата проба от земната маса, т.нар. ядка, които ще потвърдят причината за свличането. Междувременно ще бъдат огледани всички налични шахти и битовата канализация в района, ще бъдат поставени и допълнителни репери за проследяване на движението на земни маси.

Редактор: Ина Григорова