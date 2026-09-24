Първата дама на САЩ Мелания Тръмп заяви, че е имала много хубаво детство по време на комунизма в Словения.

Нейната гледна точка за този период се различава от реториката на съпруга ѝ - президентът Доналд Тръмп, който редовно представя комунизма като заплаха за Съединените щати.

„Израснах по време на комунизма и всъщност нищо не ми липсваше“, каза Мелания Тръмп в интервю за „Фокс Бизнес“. „Мисля, че имах много хубаво детство и родителите ми осигуриха прекрасен живот на семейството ми“, добави тя.

Изявленията ѝ идват в момент, когато Доналд Тръмп често използва понятието „комунизъм“ в атаките си срещу демократите и демократичните социалисти. „Те наричат себе си демократични социалисти, но всъщност са комунисти“, каза той на партийния конгрес този месец.

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В речта си по случай Деня на независимостта президентът на САЩ заяви: „Комунизмът е губеща система и винаги ще бъде.“ Той добави, че американските войници не са се борили срещу комунизма по света, за да може сега тази заплаха да се появи в Америка. Тръмп също заяви, че Демократическата партия „се превръща в Комунистическа партия“, и нарече някои демократи „твърдолинейни, безбожни комунисти“. Той предупреди също, че победа на демократите може да доведе до създаването на „комунистическа фракция“ в Конгреса. Коментарите му бяха насочени отчасти към прогресивни кандидати, които печелят първичните избори през 2026 г.

Мелания Тръмп е родена като Мелания Кнавс през 1970 г. в Ново Место и израства в тогавашната Социалистическа федеративна република Югославия. През 90-те години тя се премества в САЩ, за да развива кариера като модел, а през 2006 г. получава американско гражданство.

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Попитана дали израстването при комунизма е повлияло на отношението ѝ към свободата, тя отговори, че детството ѝ е било положително. „Имаше определени неща, за които трябваше да внимаваш“, каза тя. „Трябваше да внимаваш какво правиш“, уточни първата дама на САЩ. Тя обясни, че тогава не е имало толкова свобода, колкото има днес в САЩ, и че времената са били различни.

Югославия беше федерация, управлявана от комунистическа партия, но системата ѝ се различаваше от съветския модел, след като диктаторът и масов убиец Йосип Броз Тито скъса със Сталин през 1948 г. Страната разви собствена форма на социализъм, основана на работническото самоуправление, и остана независима от съветския блок. Словения беше икономически най-развитата от шестте републики. След смъртта на Тито през 1980 г. напрежението се засили, а Словения обяви независимост през 1991 г.

Редактор: Ивета Костадинова