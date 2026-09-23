Лайънъл Ричи е бил хоспитализиран за втори път този месец. 77-годишният певец претърпял медицинска процедура за лечение на предсърдно мъждене - състояние, което причинява неправилен сърдечен ритъм.

Представител на Ричи съобщи, че процедурата е преминала успешно.

Лайънъл Ричи внезапно прекъсна концерта си след здравословно неразположение

„Лекарят каза, че всичко е преминало перфектно“, заяви представителят на певеца. По думите му Ричи се чувства добре, но ще си даде известно време за почивка, преди да се върне на сцената. Заради възстановяването му са отменени три от предстоящите дати от турнето на изпълнителя.

Лайънъл Ричи е сред най-популярните американски певци и автори на песни. Той е известен с хитове като „Hello“, „All Night Long“ и „Say You, Say Me“.

Редактор: Георги Иванов