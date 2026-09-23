С настъпването на астрономическата есен започва периодът от годината, в който денят се скъсява с най-бързи темпове. В момента всеки следващ ден губи приблизително по 2 минути и 50 секунди светла част спрямо предходния. Това обясни физикът Пенчо Маркишки от Института по астрономия с НАО при БАН и катедра „Астрономия“ на Софийския университет.

Астрономическата есен тази година започна на 23 септември в 03:05 часа българско време. Тогава Слънцето пресече небесния екватор в точката на есенното равноденствие, разположена в съзвездието Дева. След този момент то продължава видимото си движение в южната половина на небесната сфера.

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Новият сезон ще предложи и добри възможности за наблюдение на част от най-ярките планети. Според Маркишки през есента няколко от тях ще могат сравнително лесно да бъдат открити на нощното небе.

Венера може да се наблюдава за кратко след залез ниско над югозападния хоризонт. За София тя залязва около 20:10 часа. Меркурий също се намира в съзвездието Дева, но в момента се скрива зад хоризонта скоро след Слънцето и условията за наблюдението му не са добри.

Сатурн изгрява около 19:50 часа и остава на небето през останалата част от нощта. Планетата с характерните пръстени в момента се намира в съзвездието Кит, близо до границата с Риби.

По-късно през нощта се появява и Марс. Червената планета изгрява около 01:45 часа за София и може да бъде наблюдавана до разсъмване. В момента тя се намира в Близнаци, близо до границата със съзвездието Рак.

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Юпитер се показва над хоризонта около 03:35 часа и е разположен близо до границата между Рак и Лъв. Уран и Нептун също са на есенното небе, но за наблюдението им е необходима подходяща оптична техника.

Само няколко дни след равноденствието предстои и пълнолуние. То ще настъпи на 26 септември в 19:49 часа. Заради близостта му до есенното равноденствие традиционно е известно като Урожайна или Жътварска луна.