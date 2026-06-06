Любителите астрономи ще могат да наблюдават при ясно небе видимото сближаване на планетите Венера и Юпитер във вечерите около 9 юни, съобщи за БТА Пенчо Маркишки, физик в Института по астрономия с НАО при БАН и в катедра „Астрономия” на Физическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски” (СУ).

Той посочи, че по време на съединенията на Юпитер и Венера, поради недостатъчното познаване на ярките небесни светила, зачестяват съобщенията за наблюдавани НЛО.

За предстоящото сближаване на ярките планети, които се наблюдават в звездното небе, Маркишки уточни, че удобното време за наблюдение ще започва от около 21:50 ч. на 9 юни за Западна България и близо 15 минути по-рано за източната част на страната. Тогава двете планети ще привличат погледа над западния хоризонт и ще се наблюдават до техния залез около 23:30 ч. за района на София.

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"На 9 юни в 15 ч. българско време ще бъде съединението на Венера и Юпитер, т.е. тогава ще се изравнят техните небесни дължини. Ние ще можем да видим максималното тяхно сближаване на същата дата вечерта, когато Венера ще бъде на 1 градус и 36 дъгови минути северно от Юпитер. Същата вечер около 13,3 градуса по-ниско и вдясно от Венера ще бъде видим Меркурий, който се приближава до т.нар. максимална източна елонгация, т.е. до своето максимално видимо отдалечаване от Слънцето. Така и трите планети ще бъдат в границите на съзвездието Близнаци", разказа за БТА физикът.

Илюстрация: Пенчо Маркишики, БТА

Той уточни, че Меркурий ще достигне максималната си елонгация на 15 юни, когато ще бъде на отстояние 24,5 градуса източно от Слънцето. Поради това на тази дата той ще залезе 1 час и 44 минути след залеза на Слънцето, което ще позволи вечерта да го наблюдаваме на фона на достатъчно стъмнилото се небе, каза Маркишки.

„Това важи и за близките няколко вечери преди и след 15 юни. До края на годината ще има още два удобни периода за наблюдение на Меркурий – преди разсъмване в утрата около 2 август и също в утрата около 21 ноември. Във вечерите на 16 и 17 юни в същия район на небето ще се наблюдава и тънкият сърп на Луната. Тогава Венера, Юпитер и Меркурий ще бъдат разположени в почти права линия“, каза Пенчо Маркишки.

Редактор: Цветина Петрова