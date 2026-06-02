Международен екип учени смята, че е направил важен пробив в изследването на загадъчните дългопериодични радиоизточници (LPT) – необичайни космически сигнали, които през последните години озадачават астрономите, съобщава уебсайтът "Science Alert".

До момента в различни части на Млечния път са открити около дузина такива обекти. Те излъчват радиоимпулси на интервали от десетки минути или дори часове – поведение, което не съответства на нито един добре познат клас астрономически тела.

Екипът, ръководен от Кови Роуз от Университета на Сидни, е проследил един от тези сигнали до обект, наречен ASKAP J1745-5051. Изследователите са установили, че той представлява двойна звездна система, съставена от бяло джудже и червено джудже, които обикалят едно около друго за около 81 минути.

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Наблюденията показват, че бялото джудже непрекъснато изтегля материал от своя спътник. Под въздействието на силното магнитно поле тази материя се насочва към повърхността на бялото джудже, където се нагрява до милиони градуси и поражда мощно рентгеново излъчване. В същото време взаимодействието между магнитните полета на двете звезди вероятно генерира периодичните радиоимпулси.

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Обектът е особено ценен за учените, защото съчетава няколко характеристики, наблюдавани поотделно при други дългопериодични радиоизточници – радио- и рентгеново излъчване, наличие на двойна система, силна магнитна активност и процес на акреция, при който едната звезда поглъща материал от другата.

„Подобни обекти и преди са били свързвани с двойни системи, но това е първият случай, в който можем ясно да наблюдаваме както двете звезди, така и самия процес на акреция“, обяснява астрофизикът Tara Murphy.

Откритието е направено с помощта на радиотелескопа ASKAP на CSIRO в Западна Австралия, а допълнителни данни са събрани чрез рентгенови и оптични наблюдения. Анализът на информацията е позволил на учените да свържат за първи път толкова много характеристики в един-единствен обект.

Изследователите смятат, че ASKAP J1745-5051 може да се превърне в своеобразен „Розетски камък“ за разгадаването на останалите мистериозни радиоизточници в галактиката и да помогне за по-доброто разбиране на този нов клас космически явления.

„Всяко ново откритие ни помага да подредим по-голямата картина. Едва сега започваме да разбираме този нов клас космически явления“, казва Роуз.

Редактор: Цветина Петрова