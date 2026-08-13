Полицията в Пазарджик проверява незаконен развъдник, в който са открити десетки кучета от породата питбул, съобщиха от МВР.

Сигналът е подаден от граждани, които съобщили за място в покрайнините на квартал „Изток“, където се отглеждат кучета без необходимата регистрация. На адреса са изпратени служители на Районното управление в Пазарджик и представители на Областната дирекция по безопасност на храните.

Три питбула разкъсаха куче във Варна и нахапаха стопанина му

При проверката е открит ограден с телена мрежа терен. В него са били държани общо 46 питбула, всички вързани със синджири. В огледа участвал и ветеринарен специалист.

Установено е, че кучетата принадлежат на четирима мъже от квартала на възраст между 39 и 55 години. Проверката показала, че нито едно от животните няма паспорт и не е регистрирано по предвидения в закона ред.

На четиримата собственици са съставени актове за административни нарушения и констативни протоколи. По случая РУ-Пазарджик е образувало преписка, която предстои да бъде докладвана на Районната прокуратура.

Редактор: Цветина Петкова