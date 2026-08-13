Областната администрация в Монтана ще търси финансиране за възстановяването на обгорялата сграда на бившия Техникум по механотехника „Юрий Гагарин“. Плановете са след ремонта тя да бъде използвана за откриването на филиал на висше учебно заведение в града. Това съобщи временно изпълняващата длъжността областен управител Зорница Михайлова.

Първата задача е да бъде ремонтиран покривът преди настъпването на зимата, съобщи кореспондентът на БТА в областния град Цветомир Цветков. За целта областната управа ще поиска средства от Министерството на образованието и науката. „Вярвам, че един ден в тази сграда отново ще влязат млади хора – студенти. Един пожар не може да изгори идеята ни за откриване на ВУЗ в Монтана, който да задържи младите хора в региона и да им даде перспектива за развитие“, заяви Михайлова.

Какви са щетите след двата пожара в сградата на бивш техникум в Монтана

В сградата имаше два пожара на 9 август. При първия огънят засегна два кабинета на третия етаж, а при втория бяха унищожени около 450 кв. метра от покривната конструкция. Имотът е публична държавна собственост и е част от активите на Професионалната гимназия по техника и електротехника „Христо Ботев“. Бившият техникум не се използва от 2013 г., когато двете училища са обединени, а учениците и преподавателите са преместени в другата сграда.

Постройката е била застрахована и щетата вече е заявена пред застрахователя. Предстои окончателен оглед, който трябва да установи размера на пораженията. Според областната администрация обаче вероятно обезщетението няма да бъде достатъчно за възстановяването на покрива и засегнатите помещения и ще се наложи осигуряването на допълнителни средства.

Четири деца са заподозрени за пожара в бивш техникум в Монтана

Ден след пожара полицията установи четирима непълнолетни, за които се предполага, че са съпричастни към първия инцидент. Според разследването те проникнали в неизползваната сграда и извършили вандалски действия, като едно от момчетата запалило врата, от която се разпространил огънят.

Все още остават неизяснени обстоятелства около случая. Сградата е била охранявана със СОТ, но се проверява защо сигналът не е бил подаден веднага след счупването на прозорец и проникването на младежите вътре.

Гори сграда на бивше училище в центъра на Монтана (ВИДЕО+СНИМКИ)

Редактор: Цветина Петкова