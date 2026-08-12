Министерският съвет прие постановлението, с което се урежда практическото изпълнение на държавния бюджет за 2026 г. Документът определя как институциите ще управляват и разходват предвидените им за годината средства.

Постановлението е прието в предвидения от Закона за публичните финанси срок - до един месец след обнародването на Закона за държавния бюджет.

Одобрена е бюджетната процедура за 2027 година

С документа се разписват конкретните задължения и отговорности на институциите, които управляват бюджетни средства. Определят се и финансовите показатели по отделните програми на първостепенните разпоредители с бюджет, които работят с програмен бюджет.

Изключение правят самостоятелните бюджети на Народното събрание и съдебната власт. За останалите институции средствата се разпределят в рамките на вече одобрените разходи по съответните политики, дейности и бюджетни програми.

Постановлението регламентира и процедурите, по които планираните средства ще бъдат отпускани и изразходвани през годината. Целта е да има ясни правила за изпълнението на бюджета и по-голяма прозрачност при използването на публичните средства.

Парламентът окончателно прие Бюджет 2026

Според правителството приетите правила трябва да осигурят по-ефективно разпределение и управление на държавните финанси, както и нормалното финансиране на основните функции и дейности на държавата през 2026 г.

Редактор: Цветина Петкова