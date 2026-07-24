Бюджетът за 2026 година беше приет. С това се слага и край на бюджетната процедура.

Днес депутатите гласуваха окончателно текстовете по план-сметката.

Заради превишението на разходите над приходите от 1 август влизат в сила мерки, които да осигурят допълнителни постъпления в хазната. И максималният и минималните осигурителни прагове се повишават, така и работещите, и работодателите ще плащат повече за осигуровки.

Има ли обща позиция между властта, бизнеса и синдикатите за Бюджет 2026

Прави се и първа стъпка държавните служители да поемат сами осигуровките си, като заплатите им ще бъдат компенсирани, така че да не намалеят. От следващия месец ще плащаме повече за винетки. По-скъпи ще са и цигарите, заради повишаване на акциза.

Разходите за издръжка на обществения сектор трябва да се свият с 10 процента, като всяко ведомство ще решава дали да оптимизира работата си или да прави съкращения. Управляващите, обаче, отказаха идеята да се сложи таван за заплатите на ръководствата на държавните дружества.