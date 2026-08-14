Софийската градска прокуратура повдигна обвинение на мъжа, задържан при полицейска акция срещу разпространението на наркотици в столицата. При проверката на автомобила му на задната седалка е имало 4-месечно бебе.

Според прокуратурата между 12 и 13 август мъжът е държал с цел разпространение пет вида високорискови наркотични вещества – кокаин, MDMA (екстази), канабис, амфетамин и метамфетамин. Обвинението е за две отделни деяния.

Мъжът е привлечен като обвиняем на 13 август и е задържан за срок до 72 часа. На 15 август Софийската градска прокуратура ще поиска от съда да му бъде наложена най-тежката мярка за неотклонение - „задържане под стража“. Разследването е започнало на 12 август и се води от Първо РУ на СДВР под ръководството на Софийската градска прокуратура.

39-годишният мъж беше задържан при специализирана полицейска операция срещу разпространението на наркотици в районите около училища, детски градини и паркове в София.

Акцията е проведена след получен сигнал. При проверката на автомобила на мъжа полицаите открили различни наркотични вещества. Първоначално от МВР съобщиха за марихуана, метамфетамин и кокаин. Впоследствие прокуратурата уточни, че сред откритите вещества има още MDMA и амфетамин.

По време на полицейската проверка на задната седалка на автомобила се намирало 4-месечно бебе. Заради присъствието на детето са уведомени социалните служби и отдел „Закрила на детето“. Майката е установена и към момента бебето е при нея. Пред полицията жената заявила, че не е знаела за наличието на наркотици в автомобила.

39-годишният мъж няма предишни криминални регистрации. Разследващите продължават да изясняват случая, включително дали и други хора са свързани с предполагаемото разпространение на наркотиците.

Редактор: Цветина Петкова