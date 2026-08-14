От днес влизат в експлоатация новите електрически влакове Škoda. В присъствието на транспортния министър Георги Пеев един от тях вече бе представен на Централната жп гара в София.

Общо 20 мотрисни влака Škoda предстои да бъдат пуснати поетапно по основните железопътни направления у нас. Те разполагат със съвременни системи за безопасност и по-висок клас комфорт.

Стойността на общата доставка за електирческите влакове е над 260 милиона евро без ДДС. Според Транспортното министерство това е най-мащабното обновяване на железопътния ни състав за последните повече от 20 години. „Днес ще тръгнат 8 от влаковете. Очаква се до 20 август всички да започнат операции. Началото на септември ще имаме общо 60 нови влака. Те далеч не са достатъчни, за да покрият цялостно доброто обслужване, което ние искаме да направим стратегически в годините. Около 300 вагона са необходими, за да се обслужва добре нашият железопътен транспорт”, заяви Пеев.