Два нормативни документа задължават Прокуратурата на Република България да публикува годишен отчет за дейността си. Първият – чл. 141., ал. 1 от Закона за съдебната власт, според който до 30 април главният прокурор е длъжен ежегодно да внася във Висшия съдебен съвет обобщен доклад за прилагането на закона и дейността на държавното обвинение. В Конституцията на Република България също има изричен текст, посочен в чл. 84. т. 16, в който е записано, че Народното събрание изслушва и приема годишните доклади на главния прокурор за прилагането на закона и за дейността на прокуратурата.

Не на последно място Прокуратурата поддържа специален раздел с годишни отчети на своята официална интернет страница – prb.bg .

Вижте какво показва проверка на NOVA, извършена с помощта на Google Pinpoint .

⇔ Какво показва годишният доклад на прокуратурата?

Според данните на МВР, цитирани в Годишния доклад за дейността на Прокуратурата през 2025 г., се наблюдава спад в регистрираната престъпност. В същото време има значително подобрение на нейната разкриваемост. В цифри това значи – регистрирани общо 80 884 престъпления у нас, което е с 6% по-малко в сравнение с 2024 г. и с 4 на сто по-малко спрямо 2023 г. Разкритите престъпления, отчитат от Прокуратурата, са 41 059, което е с почти 2 % повече спрямо 2024 г. Сериозен ръст се наблюдава през 2025 г. , когато тя достига 50, 8 % при 46, 8 % за 2024 г. И 49, 7 % през 2023 г.

Снимка: iStock

Според данните в Годишния доклад на Прокуратурата най-голям дял от 38, 7 на сто имат престъпленията против собствеността. От общо регистрираните 31 298 деяния, разкрити са малко над 44 %. Като вид – кражбите са близо 24 100, от които 48 % разкрити, а грабежите са 774 на брой и 63 на сто разкрити.

Домът като плячка: Анатомия на имотните измами в България

⇔ Измамите растат, наркопрестъпленията – също

Интересен факт е, че измамите бележат ръст в абсолютна стойност. Регистрирани са 3 334 случая, от които са разкрити едва 10 на сто.

Продължава негативната тенденция от тригодишен ръст на престъпленията, свързани с наркотици. През 2025 г. Прокуратурата отчита 7503 престъпления, което с почти 12 % повече спрямо 2024 г. и с близо 32 на сто увеличение в сравнение с 2023 г.

Ниска разкриваемост, сочат данните, има в икономическите престъпления. Те представляват 13, 4 % от всички регистрирани деяния у нас. През 2025 г. са регистрирани 10 809 случая, което е намаление с около 5 на сто спрямо 2024 г., но разкриваемостта им е едва малко над 28 %. Същинските корупционни престъпления, пишат от държавното обвинение, са 66. 48 от тях са отчетени като разкрити.

⇔ Колко работа са свършили прокурорите

По отношение на общия обем на работата, от Прокуратурата отчитат, че обвинителите са работили по 297 358 преписки и 226 535 досъдебни производства. Те са участвали в 144 425 съдебни заседания през 2025 г.

96% от преписките са отчетени като „решени“, а в 152 793 случая са постановени откази за образуване на досъдебни производства. Най-активни от контролните органи през 2025 г. се оказват от Националната агенция по приходите (НАП), които са подали 1 601 сигнала. По тях са образувани 965 досъдебни производства.

⇔ Повече прекратени дела по давност

Не на последно място от Прокуратурата отбелязват и увеличение със 7,2% на прекратените по давност досъдебни производства. През изминалата година те са били 67 934 броя. Спрените са почти 30 хил. броя, като причина в 82, 4 % от случаите се посочва „неразкрит извършител“.

През 2025 г. внесените обвинителни актове в съда са на нивата от предходната 2024 г. – близо 28 хил. Броя. От тях почти 10 хил. Са приключили със споразумение по чл. 381 от НПК. По новия ред на чл. 375 а от НПК - „ ДВ, бр. 48 от 2023 г.) (1) След приключване на разследването, когато са налице основанията на чл. 78а от Наказателния кодекс, по предложение на прокурора или на защитника може да бъде изготвено споразумение между тях за решаване на делото по реда на глава двадесет и девета, с което подсъдимият се освобождава от наказателна отговорност с налагане на административно наказание.“, има значителен скок от 2 106 сключени споразумения спрямо 773 през 2023 г.

От Прокуратурата отчитат като успех ниския процент върнати от съда дела. През 2025 г. те са били общо 877 броя или едва 3,2 на сто от внесените актове.

Спад на кражбите с взлом през 2025 г.

⇔ Повече осъдени, по-малко оправдани

През изминалата година от държавното обвинение отчитат ръст от 4,9 на сто на натовареността за наблюдавани дела за корупция, организирана престъпност , финансови престъпления и наркотрафик. По тях са осъдени близо 5500 лица, което е ръст с около 7 на сто спрямо 2024 г. В същото време оправданите лица намаляват до 149 души.

Рязък скок на присъдените обезщетения срещу прокуратурата за вреди от незаконни актове се отчита в Годишния доклад за дейността й. През 2025 г. са изплатени 6 702 507, 90 лв. За влезли в сила 444 съдебни решения. За сведение – през 2024 г. изплатената сума е била 3, 43 млн. лв. И едва 2, 82 млн. лв. за 2023 г.

Снимка: iStock

След като делата, свързани с наркотици, бележат устойчив тригодишен ръст, най-сериозен брой има в Апелативен район – София. Той обхваща София-град (чрез Софийска градска и Софийска районна прокуратура, които концентрират най-мащабния пазар и транзит), София-област, Благоевград, Кюстендил, Перник и Видин. Втори по натовареност е Апелативен район – Пловдив, който включва Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Хасково (където преминава и засиленият граничен трафик) и Кърджали.

На следващите места се подреждат Апелативен район – Варна и Апелативен район – Бургас. При тях специфичното е, че бележат сезонна концентрация на дела за държане и разпространение, като в Бургаския район влиза и ключовата гранична зона на ГКПП „Лесово“ и „Малко Търново“.

⇔ Синтетичните наркотици изместват традиционните

По отношение на Апелативна прокуратура – София и делата, свързани с дрога, данните сочат, че най-голям дял от тях се пада на Софийската градска прокуратура като първа инстанция. През 2025 г. Фокусът е бил върху разкриването на организирани престъпни групи и междинните нива на разпространение в столицата. Според Годишния докла за дейността на работата на Апелативна прокуратура – София, има тенденция на засилен натиск върху т. Нар. „дизайнерска дрога“ и синтетични наркотици – амфетамини и метаамфетамини, които масово изместват традиционните субстанции.

Най-голям брой нови дела в София – град и по-големите градски центрове в района на Перник и Благоевград, са образувани за притежание и разпространение на амфетамини и метаамфетамини, известни на улицата като „пико“ или „кристали“, както и екстази.

В столицата има висок брой новообразувани дела за разпространение на т. Нар. „дизайнерски чай“ или нови психоактивни вещества, които често се внасят на компоненти и се смесват на място.

И ако делата за държане за лична употреба са основно в Софийската районна прокуратура и са приключили в голямата си част чрез бързи производства – в рамките на седмица, или чрез споразумения с прокуратурата, то най-много за производство и отглеждане на наркотични култури има в Окръжна прокуратура – Благоевград. Районите около Петрич и Сандански традиционно генерират мащабни дела за ниви с канабис, напомнят от обвинението в Годишния си доклад. В София – град и София – област се отчитат повече случаи на високотехнологични закрити оранжерии. И през 2025 г. се наблюдава устойчив трафик на синтетични наркотици към съседните страни и на хероин или кокаин по обратния път.

ГДБОП разби лаборатория за фентанил в София

В Годишния доклад за дейността на Прокуратурата специално внимание се обръща и към т. Нар. „Транспортни престъпления“. Общият брой на общоопасните престъпления през 2025 г., в това число палежи и престъпления с оръжие, е 22 654. Сред най-голям дял – 55 – 60%, са нарушенията на водачи, седнали зад волана след употреба на алкохол или наркотици.

Според данните в документа, през 2025 г. се наблюдават трайно високи нива на установени нарушения за шофиране с над 1,2 промила в кръвта. Сериозен ръст се отчита и в броя дела за шофиране под въздействието на наркотици, а 2025 г. бележи пик в законовото отнемане на моторни превозни средства в полза на държавата или присъждането на тяхната левова равностойност.

Основно предизвикателство и през 2025 г. по отношение на делата за транспортни престъпления продължава да бъде бързината на изготвяне на автотехническите и съдебно – медицинските експертизи.

⇔ Домашното насилие

През 2025 г. се наблюдава траен и устойчив ръст и на делата за домашно насилие. Общият брой на пострадалите лица е 4839 души. От тях жени са 4213, като 103 са непълнолетните момичета ( между 14 и 18 години). Мъжете са 626-има, а непълнолетните сред тях - 34-ма.

Най-много преписки – 3 309, за домашно насилие са образувани в Апелативна прокуратура – София. Те бележат ръст от над 12%, сочат данните от доклада за дейността на държавното обвинение. По техни данни, това се дължи както на реално увеличение на случаите, така и на все по-високата активност на жертвите да подават сигнали. Огромна част от преписките, сочи статистиката, се образуват по сигнали на самите пострадали лица, но и след подадени до МВР или директно до прокуратурата, както и уведомления от съдилищата за издадени заповеди за незабавна защита.

Снимка: iStock

Общо за страната наблюдаваните преписки за домашно насилие са 11 552, което е с близо 15% повече спрямо 2024 г. Новообразуваните са 11 184 броя. В наказателни дела са прераснали 4 612 преписки. В 5 914 от случаите има отказ, като най-честите причини за това са липса на събрани доказателства. В огромния брой случаи жертвите или свидетелите отказват да дадат или сменят показанията си по време на проверката. Не са изключение и случаи на обиди или лек психически тормоз, което в България все още се преследва по реда на частното право.

От прокуратурата отчитат още, че близо 85% от новообразуваните дела за домашно насилие са внесени в съда в рамките на същата година.

Прокуратурата върна 54 000 евро на жертви на „ало“ измамници

Безспорно откъм висок обществен интерес и корупционни практики, най-следена е работата на Софийската градска прокуратура. Данните от Годишния доклад показват, че през 2025 г. в целия Апелативен район – София са наблюдавани 1130 дела с корупционен характер. От тях 98 броя или 8,67% са класическите случаи на подкуп, търговия с влияние и провокация за подкуп. 92 дела са за класически подкуп. Вътрешно, отчитат от Прокуратурата, те се разпределят по следния начин – 37 случая на даване на подкуп и 37 за получаване на подкуп от длъжностно лице. През 2025 г. решени от прокурори са 43 дела, а внесените в съда обвинителни актове – 23.

225 случая са регистрирани през 2025 г. за длъжностни престъпления, 126 са делата за документни престъпления, свързани с постове или управление, а за общи стопански престъпления са образувани 106 дела.

⇔ Нов отдел ще разследва магистрати

Специфичното в работата на Софийската градска прокуратура през 2025 г. е създаването на изцяло нов отдел „Престъпления, извършени от съдии, прокурори и следователи“. В него работят седем обвинители, които се занимават единствено и само с разследването на корупция сред самите магистрати.

Докладът отчита още, че пред Върховния касационен съд като най-висшата съдебна инстанция у нас, през изминалата година са преминали общо 36 дела за корупция, а 7 от тях са били директно насочени срещу лица, заемащи висши публични длъжности.

През 2025 г. в София престъпленията против личността са 1 933 случая. Най-тежката част от тях са умишлените убийства – довършени и опити. И през изминалата 2025 г. водещ дял имат битовите убийства, умишлените убийства, извършени в условията на домашно насилие, както и тези, извършени с особена жестокост.

⇔ Заплахите срещу магистрати

И през 2025 г. темата за натиска и заплахите срещу магистрати има ключово място в дневния ред на съдебната власт. Регистрирани са случаи както на вербални заплахи в интернет, така и на директни физически нападения. Сред най-фрапиращите все още е този на заместник – градският прокурор на София Иво Илиев. През октомври 2025 г. той беше нападнат с чук в гаража на кооперацията, в която живее. Случаят беше определен като „атака срещу цялата съдебна власт“ и отново извади на дневен ред въпроса със сигурността на магистратите.

Снимка: iStock

Името на Иво Илиев нашумя и през 2022 г. Тогава той намери патрон в пощенската си кутия, а негова колежка откри кръст от клони на входната врата на жилището си. За случаите съобщи главният прокурор Борислав Сарафов по време на изслушването си в Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет след убийството на Мартин Божанов, известен като „Нотариуса“. Според обвинител номер едно става въпрос за конкретен план и предупреждение двамата да внимават в работата, както и да не бъдат особено активни в разследванията си.

Въпреки постигнатите добри резултати и напредък по общи реализации, от държавното обвинение настояват и за по – тясно сътрудничество с Министерството на вътрешните работи (МВР) и специалните служби. Целта – по-ефективно разследване на организираната престъпност и корупцията.

Сред предложенията им фигурират законови промени, чрез които разследващите да започнат работа по определени случаи ведната, без да се налага да чакат изрични указания от прокурор за всяко действие. Според държавното обвинение така ще се намали формализма, който нерядко води до загуба на ценно време, особено в началната фаза на разследването.