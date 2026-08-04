Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ разби лаборатория за производство на фентанил в София. По първоначални данни лабораторията е захранвала цялата страна с опасния наркотик, като от нея са излизали между 6 и 10 килограма на ден.

При безпрецедентната операция е установено основното депо и базата за производство и разпространение на най-рисковия синтетичен наркотик, съобщи и.д. главен секретар на МВР главен комисар Любомир Николов.

Лабораторията е разположена до столичния квартал „Факултета“, посочи той и обясни, че оперативната работа е започнала през април, когато са били спрени четири сделки, дрогата за които идвала от въпросната лаборатория.

„Задържахме трите лица, които се занимават с производството, в автомобила, с който се опитаха да се изтеглят приготвеното количество фентанил - 6 кг“, каза гл. ком. Николов.

По думите му арестуваните са на възраст между 42 и 53 години и са криминално проявени. „Групата е много конспиративна, членовете ѝ не са демонстрирали висок стандарт на живот. Един от производителите се е научил да прави фентанил чрез клипове от интернет“, посочи главният секретар.

Наркотикът е бил произвеждан в най-чист вид, след което дилърите на по-ниските нива са го разреждали за пазара. Тъй като фентанилът няма вкус и мирис и е сравнително евтина дрога, той често се комбинира с по-евтин хероин.

Той каза още, че произвежданото количество фентанил на ден е напълно достатъчно да захрани цялата страна. „От тази база е излизал целият фентанил, който се е разпространявал на територията на България и силно се надявам от утре да има недостиг на пазара на този вид дрога“, каза още главният секретар на МВР.

Според кадастралната карта имотът, в който се намира лабораторията, е собственост на Столичната община. Има и документи за отдаване на помещение под наем, но това предстои да бъде изяснено.

Обвиниха за притежание с фентанил мъж с 27 присъди

Медиците предупреждават, че вече може да се говори за епидемия сред младите хора, употребяващи фентанил. Синтетичната дрога е от 50 до 100 пъти по-силна от морфина и може да убие човек за няколко минути.

„Всички опиати имат в началото един много хубав, отпускащ, релаксиращ и физически, и психологически ефект и човек изпада в така нареченото удоволствие, рай, нирвана, екстаз", обяснява доц. Людмила Нейкова, началник на Клиниката по токсикология към ВМА. Употребата му обаче свива зениците и забавя дишането, което води до сънливост, а при предозиране - до пълно спиране на дишането и смърт. За щастие, съществува антидот, с който разполагат всички екипи на Спешна помощ. В по-сериозните случаи обаче се налага бързото прилагане на 5 до 10 ампули от него броени минути след приема на фентанила, посочват специалистите.

„Жертвите или пострадалите спират да дишат, най-общо казано, и загиват от дихателна недостатъчност“, коментира Симон Аждерян анестезиолог към ВМА.

При претърсванията в домовете на задържаните са открити и 300 хиляди евро.

Снимка: NOVA

Снимка: NOVA

Вътрешният министър Иван Демерджиев написа във Facebook, че „борбата с наркоразпространението се води с реални действия и е насочена към производители и разпространители. „Цялата мощ на държавата срещу наркотрафикантите! Такива са ясните указания на премиера Румен Радев“, пише още той.

Действията на МВР бяха приветствани и от самия министър-председател. В официалния си профил във Facebook премиерът Румен Радев поздрави органите на реда, като подчерта високата обществена опасност на синтетичната дрога и потвърди, че борбата с наркоразпространението остава ключов приоритет на правителството.

Откритата лабораторията е изключително високотехнологична, а операцията е проведена при сериозни мерки за сигурност заради опасността от изпаренията. Целият район е отцепен, а служителите от ГДБОП работят със специални предпазни средства.

Снимка: Илияна Шишкова, NOVA