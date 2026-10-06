Правителството на премиера Педро Санчес одобри нови мерки в жилищната сфера за справяне с кризата с достъпността на жилищата в Испания. Те са опит да се успокоят общонационалните протести и да се спаси законодателството, което парламентът отхвърли миналата седмица.

Неприемането на законопроектите в петък накара Санчес да разпусне парламента и да свика нови избори, които ще се състоят на 29 ноември. Испанският премиер заяви, че новият план, който до голяма степен повтаря предишния, е необходим заради неотложността на ситуацията в жилищния сектор.

Испанският премиер свика предсрочни парламентарни избори

„Много испанци очакват решения. Много милиони граждани очакват от своите институции смелост да се изправят срещу влиятелните“, каза Санчес днес пред медии в Мадрид.

Hoy aprobamos medidas de VIVIENDA, de puro sentido común, de humanidad, que unen a pequeños propietarios e inquilinos. Ponen pie en pared a los fondos buitre. Porque cargan solo contra los especuladores. Y que cuentan con un apoyo transversal que trasciende ideologías. https://t.co/xIjEy1dyKg — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 6, 2026

Законодателството ще трябва да бъде одобрено от депутатите. След разпускането на парламента мерките ще бъдат разгледани от специална комисия, в която правителството разполага с по-благоприятно съотношение на силите при гласуванията - ход, който беше разкритикуван от групи, противопоставящи се на мерките.

Новият план включва забрана за извеждане от жилища на уязвими хора, замразяване на наемите, удължаване на договорите на наемателите и нови данъчни стимули.

Редактор: Цвета Лазаркова