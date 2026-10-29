81-годишна жена почина след отравяне с въглероден оксид в германския град Щутензее. Причината за инцидента е мъртва птица, която запушила комина на къщата ѝ.

В неделя жената и 84-годишен мъж се оплакали от главоболие и световъртеж, съобщават от полицията. Пристигналите на място екипи на спешна помощ установили повишена концентрация на въглероден оксид в няколко помещения на жилището. При последвала проверка коминочистач открил мъртвата птица, блокирала комина.

Жена получи изгаряния по време на раждане в болница в Прага

Двамата възрастни били транспортирани в болница, където 81-годишната жена починала вчера. По информация на полицията 84-годишният мъж продължава да бъде в критично състояние.

След инцидента били извършени допълнителни проверки, които не установили повишени концентрации на вредни вещества в съседните сгради и мазето.

Редактор: Никола Тунев