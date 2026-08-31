Майка, която раждала в болница в Прага, получила изгаряния по време на цезарово сечение, съобщиха от лечебното заведение. Медии съобщават, че дезинфектант се запалил по време на процедурата. Болницата изплатила обезщетение на жената, а полицията прекратила случая, съобщиха чешките медии.

Бебето не е пострадало при инцидента, съобщи говорителка на болница „Буловка“ в северните покрайнини на столицата на Чехия. 24-годишната майка е получила изгаряния по гениталиите, бедрата и долната част на корема.

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„Цезаровото сечение беше извършено поради остри акушерски усложнения“, каза днес говорителката Ева Столейда Либигерова, добавяйки, че болницата разследва инцидента от 25 август. По думите ѝ майката е в стабилно състояние, което не изисква интензивно лечение.

Майката е била обхваната от пламъци, когато болничният персонал приложил дезинфектант, а след това използвал хирургически инструмент, за да спре кървенето. Жената е била откарана в друга болница в Прага в отделение за изгаряния за последващо лечение.

През 2024 г. същата болница извърши аборт на грешна бременна жена, след като обърка две азиатски жени.

Редактор: Никола Тунев