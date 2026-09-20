В специално издание на предаването „На фокус“ ролите в студиото бяха разменени. Синът на журналиста Милен Цветков - Боян, застана на мястото на водещия, а срещу него като гост седна Лора Крумова. Разговорът върна двамата към две съвсем различни поколения и техните представи за детството, свободата, социалните мрежи и света, в който растат децата днес.

„Днес е специален ден и затова реших да направя нещо почти невъзможно - да сложа на горещия стол един човек, който умее да измъква и най-скритите тайни от политиците. Но днес аз ще се опитам да разбера нейните. Обръщаме ролите и тя е „На фокус“ - пред мен, пред вас, в ефира на NOVA“, обяви Боян в началото.

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Крумова се върна към собственото си детство през 90-те години - период, който определи като труден и несигурен, но и като време, което е изградило поколението ѝ.

„Бях добра ученичка, но това бяха 90-те години, когато в България се сменяше системата - и политическата, и начинът на живот на хората. Беше много особено време, в което много правила не важаха. Не беше най-лекото време за живеене и израстване. Малко опасно време беше, но от друга страна може би ни е калило“, разказа тя.

Според журналиста една от най-големите разлики между тогавашното детство и това на днешните деца е количеството информация, с което те трябва да се справят. Именно разговорът за социалните мрежи се превърна и в един от моментите, в които водещ и гост защитиха различни позиции.

„Аз много харесвам забраняването на социалните мрежи. Ако можех да ги забраня до 18-годишна възраст, бих го направила. Явор до четвърти клас нямаше телефон. Той още е на 13 и няма социални мрежи - поне доколкото на мен ми е известно“, каза Крумова.

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По думите ѝ децата са изложени не само на огромен информационен поток, но и на обиди, натиск и нереалистични образи за успех и популярност.

„Иска ми се, каквото зависи от нас, възрастните, да го направим така, че да можете да живеете по-чист в информационно отношение живот - да не ви атакуват непрекъснато през социалните мрежи, да не ви унижават, да не ви обиждат, да не ви издигат фалшиви идоли. Това е пространство, в което в момента може да се случва всичко и то безконтролно“, посочи тя.

Боян защити различна гледна точка. Според него социалните мрежи могат да бъдат и място за общуване, като голямо значение има начинът, по който човек избира да ги използва.

„Макар и да са опасни, хората могат да се социализират. Всеки избира как да ги ползва и за какви неща. Ако искаш, можеш да се пазиш от лошите неща, ако искаш - можеш да ги гледаш“, коментира той.

Разговорът се върна и към годините, когато децата прекарваха повече време пред блока, а вместо телефонно обаждане родителите ги викаха от балкона. Крумова разказа за детството си в столичната Зона Б-5 и за живота в известния блок „Китайската стена“.

„Живеехме на 12-ия етаж и общо взето този, който имаше по-силен глас, успяваше да си извика детето. Стояли сме много до късно навън, играехме между колите, които тогава не бяха толкова много. Но имах вечерен час - до 16-17-годишна възраст“, спомни си журналистът.

Въпреки носталгията по по-простичкия свят от миналото, Крумова призна, че днешното поколение разполага с възможности, за които предишните поколения трудно са могли да мечтаят.

„Сега възможностите са страшно много. Вие сте буквално граждани на света и можете да бъдете такива във всеки един момент. Да изберете да учите в чужбина, да общувате с хора от цял свят. Светът е станал едно голямо село и по-бързо можете да го покорите. При всички положения това, което имате в момента, е за по-добро. Въпросът е как го консумирате“, каза тя.

Боян разказа и за собствените си интереси и успехи. След изпитите след седми клас той продължава образованието си в Българско школо, а сред заниманията му е водородният автомобилизъм. На световно състезание в Швейцария неговият отбор е завършил на пето място, въпреки технически проблем с автомобила.

„По едно време бяхме първи-втори. След това станахме 12-и и накрая завършихме пети, колата ни предаде. Сега тази година работим да е още по-добра“, разказа той.

Освен технологиите 14-годишният Боян се занимава с планинско колоездене, кара ски, плува, а плановете му са да започне и волейбол.

В края на разговора Крумова обърна интервюто още веднъж и попита младия водещ дали според него възрастните успяват да чуват децата.

Часът на Боян Цветков

„Има места, на които ги чуват, и има места, на които не ги чуват. Но според мен повечето възрастни чуват децата или поне се опитват“, отговори Боян. За себе си той призна, че не чувства мнението му да е било пренебрегвано: „Не смятам, че има нещо, за което съм останал нечут. Ако съм имал идея или предложение, дори да не е било използвано, поне някой ме е изслушал“.

А първото му участие като водещ в студиото на „На фокус“ очевидно не го притесни. „Няма от какво да се притеснявам. В студиото има достатъчно малко хора. Камерата е обект. Аз не си говоря с хората, говоря само с теб“, обясни Боян.

„Това е и моята тайна, между другото. И на мен ми е лесно в студио да разговарям с хора“, отвърна Лора Крумова.

Специалното издание беше част от деня, в който деца поеха различни роли в ефира на NOVA, а програмата продължава със специално издание на „Пееш или лъжеш“ в подкрепа на каузите на УНИЦЕФ.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петкова