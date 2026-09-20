Снимка: iStock
-
Първите прогнози: „Алтернатива за Германия“ първа в Мекленбург-Предна Померания, Левицата води в Берлин
-
Кои са ключовите дати, свързани с президентските избори
-
Енчо Керязов: Държавни спортни бази са използвани от бизнеси без наем в продължение на десетилетия
-
Дни преди кампанията за президент: Стигна ли се до война на компромати и политически лагери
-
Андрей Янкулов: Случаят „Петрохан” поставя сериозни въпроси за действията на институциите през годините
-
5 дни до старта на кампанията: „Възраждане“ пази кандидата си до последно, Йотова и Гюров подават документи в един и същи час
Властите съобщиха, че вчера е имало голяма кибератака срещу избирателната система
След по-малко от два часа в Русия приключват изборите за парламент. Властите съобщиха, че вчера е имало голяма кибератака срещу избирателната система. Президентът Владимир Путин представи изборите като тест за подкрепата към така наречената специална военна операция. Но на практика в листите няма партия, която да е против войната и избирателите не могат да направят такъв избор, казват анализатори. Очаква се да бъде обявена победа на управляващата партия. В момента тя има 315 от 450 места в парламента. Официални резултати очакваме в утрешния ден.
Втори ден гласуване на парламентарните избори в Русия, Москва се оплака от кибератака
Междувременно Русия се зарече, че ще "засили" ударите по Киев в отговор на вълните от украински дронове, атакували Москва по време на тридневното гласуване за парламентарните избори, предаде Франс прес.
Преди това кметът на руската столица Сергей Собянин съобщи, че през днешния трети ден от гласуването срещу Москва е била извършена най-голямата атака с дронове досега.
Редактор: Габриела Павлова
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни