Снимка: iStock
Те включват прекратяване на военните действия на всички фронтове
Иран представи условията си за подновяване на преговорите за прекратяване на войната със САЩ пред посредниците, предаде Ройтерс, позовавайки се на интервю на секретаря на Върховния съвет за национална сигурност на Иран Мохсен Резаи за “Ал Джазира”.
Те включват прекратяване на военните действия на всички фронтове, размразяване на иранските активи и прекратяване на морската блокада, заяви Резаи.
Тръмп каза, че синът му Доналд ще върне парите за сватбата си, дадени от руски олигарх
Той добави, че продължават консултациите с катарските и пакистанските пратеници, а Техеран очаква отговор от американския президент Доналд Тръмп.Редактор: Габриела Павлова
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни