Свещеник, моторист, рокаджия, съпруг, баща и готвач - това са само част от ролите на отец Петър от Свети Влас. Вярата е в центъра на живота му още от детството.

„Аз го имам още от семейството, както и продължавам да твърдя, че семейството е мястото, където трябва да възпитава религиозно децата, не само училището“, разказва той. По думите му в местния храм идват много млади хора, включително 17-18-годишни, които посещават неделните служби. Според него пътят към църквата започва от вниманието и любовта в семейството.

След църквата идва ред на друга негова страст - моторът. „Това е нещото, което освобождава човека, душата му. Както Бог освобождава и лекува душата, така и моторът по същия начин“, споделя той.

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В края на деня отец Петър сменя расото с престилката и влиза в кухнята на семейния ресторант. Любовта му към готвенето започва още в детството, когато искал да зарадва майка си. „Може би за първи път съм започнал да правя нещо на 4-5 години, разбира се, неуспешно, но с голямо желание, защото знаех, че ще зарадвам майка си. А сега радвам приятелите си, това е нещото, което радва мен“, разказва той. В кухнята обаче последната дума има съпругата му Ванчето.Отец Петър има и две дъщери и две внучки, а около масата често сядат и приятели, които отдавна са повече от клиенти.

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