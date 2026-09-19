Балонена фиеста превърна небето над Белоградчик в истинска атракция. Още с първите лъчи на слънцето балоните започнаха да се издигат над Белоградчишките скали. Гледката привлече туристи от страната и чужбина, които се включиха в полетите. Фестивалът се провежда за шеста поредна година, като този път ще продължи 3 дни.

Организатор на балонената фиеста е Евтим Стефанов. „Отново имаме възможност да видим тези уникални Белоградчишки скали от високо и да им се радваме, за което сме благодарни всеки път, че времето е толкова благосклонно и ни позволява да летим над този земен рай“, каза той в ефира на „Събуди се“.

„Събота и неделя времето е страхотно. Ще имаме и вечерни, и сутрешни издигания, а в понеделник сутринта завършваме с полетите, защото след това става по-ветровито“, заяви организаторът.

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„Полетите с балон на това място се популяризират и всяка година се увеличават многократно. Основната ни цел е да направим Белоградчик бъдещата Кападокия на Балканите, защото имаме абсолютно всички предпоставки за това“, каза още той.

А всеки, който слиза от балона, е посрещнат с пържени филийки, домашно сирене и липов чай.

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