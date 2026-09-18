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Каква е неговата благотворителна кауза
Виктор Асенов е единственият незрящ планински ултрамаратонец в България. Но не километрите и върховете са най-важната част от неговата история. Неговата кауза е да ни научи да виждаме отвъд предразсъдъците – как да общуваме с незрящи, да помагаме правилно и как да се отнасяме към кучетата водачи.
В предаването „Социална мрежа“ на NOVA NEWS той разказа, всичко, което прави е за да покаже на хората, че доброто съществува, че благотворителността е нещо много хубаво, но и че покрай това, човек може да се предизвиква.
„Предизвиквайки се, човек показва на останалите и дава пример на останалите, че и те могат да се предизвикват. Успяваме да накараме хората да излязат от зоната си на комфорт, независимо дали са хора с увреждания или не“, разказа Виктор.
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Той сподели какъв е неговият път, чрез който постига всичко. „Първо е мечтата, после тя се превръща в цел и от тази цел започваш да постигаш стъпка по стъпка. Разпределяш на малки последователни стъпки, за да реализираш дадената цел“, разказа Виктор.
Чрез мотивационни лекции в училища и фирми, той обучава деца и възрастни как да общуват с незрящите, как да оказват правилна помощ и как да се отнасят с кучетата водачи.
Виктор посочи също колко е важно да бъдем информирани относно взаимодействието с кучета водачи и международните сигнали за пешеходци с увредено зрение.
Целия разговор чуйте във видеото.Редактор: Цвета Лазаркова
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