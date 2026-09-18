След абсолютните рекорди, които националната статистика отчита при цените на дизела у нас, кабинетът подготвя мерки за редица сектори като транспорт и земеделие. Властта увери, че помощ ще има и за потребителите.

Последните данни отчитат исторически пик в цените на дизела по бензиностанциите. От Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива прогнозираха, че до края на седмицата вероятно ще бъде премината психологическата бариера от 2 евро за масовия дизел и 1,70 евро за бензин А-95.

Държавата с ответни действия срещу корупцията: Говорят премиерът, министри и ДАНС

Редактор: Мария Барабашка