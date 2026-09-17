Американският президент Доналд Тръмп ще окаже на китайския си колега Си Цзинпин рядката чест да го посрещне в сряда при слизането му от самолета, в началото на държавната визита на китайския лидер във Вашингтон, става ясно от информация, която "Франс прес" е получила от американски представител.

Церемонията по посрещането с участието на американския президент, който смята да посрещне Си Цзинпин с всички държавни почести, е предвидена във военновъздушната база "Андрюс", където самолетът на китайския президент се очаква да кацне около 16:00 часа местно време (23:00 ч. българско време), посочи източникът.

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Изключително рядко се случва Доналд Тръмп, който обикновено очаква своите високопоставени гости направо в Белия дом, да ги посрещне по този начин на пистата. Предишният такъв случай беше посрещането на руския президент Владимир Путин за срещата на върха в Аляска преди малко повече от година, отбелязва АФП.

Редактор: Ивета Костадинова