Европейската комисия и Южна Корея се споразумяха днес да повишат сътрудничеството в областта на сигурната спътникова свързаност, като обменят информация по съществуващи и бъдещи програми.

ЕС и Сеул ще проучат възможностите за бъдещо свързване в европейската система за сигурни спътникови съобщения, предвидена за защитени комуникации на правителствено равнище. Европейското космическо производство би могло да се възползва от корейския опит, се посочва в съобщението, предава кореспондентът на БТА Николай Желязков.

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Споразумението за задълбочаване на сътрудничеството бе подписано от еврокомисаря по отбраната и космоса Андрюс Кубилиус и от южнокорейския зам.-министър Гионг Джонг. В двустранната работна група ще участват представители на ЕК и на Европейската космическа агенция.

Комисията отбелязва, че задействането на първия етап от европейската система за сигурна спътникова връзка се предвижда за края на 2029 г., след като преди месец приключиха преговорите по управлението, техническото устройство и финансирането на програмата.

Европейската програма предвижда сътрудничество с държави извън ЕС по силата на международни споразумения. Досега такива споразумения са подписани с Норвегия и Исландия.

Редактор: Ивета Костадинова