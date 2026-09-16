Представител на НАТО отхвърли руско твърдение, според което алиансът поставя под съмнение заключенията на Германия относно дрона с експлозиви, открит на летището Лайпциг/Хале.

„Твърдението на руските разузнавателни служби, че НАТО не е открило доказателства за руско участие в случая с дрона в Лайпциг, е абсурдно“, заяви представителят. Експертите по разузнаване на НАТО, подобно на германските си колеги, са стигнали до заключението, че Русия стои зад хибридната атака от 4 август, подчерта той.

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„Русия има доказана история на опити за дестабилизиране на съюзнически държави и опити да ни разубеди да подкрепяме Украйна“, припомни представителят. Той определи действията на Русия като безразсъдни и опасни, като заяви, че НАТО няма да се откаже да продължи да подкрепя Украйна.

По-рано руското външно министерство заяви в публикация в X, че разузнаването на НАТО не е открило доказателства за руско участие в инцидента на летището Лайпциг/Хале и че информацията по-скоро сочи към „украинска следа“. Като източник бе посочена руската Служба за външно разузнаване.

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В изявлението се твърдеше, че въпреки това Берлин обвинява Русия, за да оправдае огромните разходи за милитаризация през 2027 година.

Дронът, зареден с експлозиви, беше открит вечерта на 4 август в охраняваната зона на летището Лайпциг/Хале, близо до украински товарен самолет „Антонов Ан-124“. Германското правителство смята инцидента за опит за руска атака.

Редактор: Никола Тунев