Снимка: АП/БТА
В изявлението се твърдеше, че въпреки това Берлин обвинява Русия, за да оправдае огромните разходи за милитаризация през 2027 година
Представител на НАТО отхвърли руско твърдение, според което алиансът поставя под съмнение заключенията на Германия относно дрона с експлозиви, открит на летището Лайпциг/Хале.
„Твърдението на руските разузнавателни служби, че НАТО не е открило доказателства за руско участие в случая с дрона в Лайпциг, е абсурдно“, заяви представителят. Експертите по разузнаване на НАТО, подобно на германските си колеги, са стигнали до заключението, че Русия стои зад хибридната атака от 4 август, подчерта той.
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„Русия има доказана история на опити за дестабилизиране на съюзнически държави и опити да ни разубеди да подкрепяме Украйна“, припомни представителят. Той определи действията на Русия като безразсъдни и опасни, като заяви, че НАТО няма да се откаже да продължи да подкрепя Украйна.
По-рано руското външно министерство заяви в публикация в X, че разузнаването на НАТО не е открило доказателства за руско участие в инцидента на летището Лайпциг/Хале и че информацията по-скоро сочи към „украинска следа“. Като източник бе посочена руската Служба за външно разузнаване.
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В изявлението се твърдеше, че въпреки това Берлин обвинява Русия, за да оправдае огромните разходи за милитаризация през 2027 година.
Дронът, зареден с експлозиви, беше открит вечерта на 4 август в охраняваната зона на летището Лайпциг/Хале, близо до украински товарен самолет „Антонов Ан-124“. Германското правителство смята инцидента за опит за руска атака.Редактор: Никола Тунев
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