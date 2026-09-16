В средата на седмицата гости в студиото на „Пресечна точка” предприемачът Таня Скринска, бившият здравен министър Петър Москов и секретарят на ВМРО Александър Сиди.

Първата тема, която коментираха, бе свързана с годишната реч пред ЕС на Урсула Фон дер Лайен. След това гостите изказаха мнение как трябва да бъде оптимизирана учебната програма за децата.

Цялото предаване гледайте във видеото.

Редактор: Габриела Павлова