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Коментират Таня Скринска, Петър Москов и Александър Сиди
В средата на седмицата гости в студиото на „Пресечна точка” предприемачът Таня Скринска, бившият здравен министър Петър Москов и секретарят на ВМРО Александър Сиди.
Първата тема, която коментираха, бе свързана с годишната реч пред ЕС на Урсула Фон дер Лайен. След това гостите изказаха мнение как трябва да бъде оптимизирана учебната програма за децата.
Цялото предаване гледайте във видеото.Редактор: Габриела Павлова
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