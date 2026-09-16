България и Чехия ще задълбочат сътрудничеството си в енергетиката, високите технологии, транспорта, отбранителната индустрия и бизнеса. Сред конкретните договорености е създаването на обща работна група, която да проучи възможностите за партньорство при развитието на малки модулни ядрени реактори. Това стана ясно след срещата на премиера Румен Радев с чешкия му колега Андрей Бабиш в София.

Бабиш е на официално посещение в България след осемгодишно прекъсване, придружаван от бизнес делегация с представители на водещи чешки компании.

Радев определи Чехия като близка и приятелска страна и открои дълбоките исторически и културни отношения между двете държави. Той припомни и приноса на чешки учени, инженери, архитекти, индустриалци, археолози и дейци на културата за развитието на България след Освобождението.

Румен Радев обсъди с премиера на Чехия потенциала за разширяване на двустранното сътрудничество в отбраната и енергетиката

Икономическите отношения също бележат ръст. По думите на Радев двустранният стокообмен вече се приближава до 3 млрд. евро, като се увеличават и чешките инвестиции у нас.

България предлага подкрепа за енергийните доставки към Централна Европа

Енергетиката беше сред основните теми на разговорите. България е готова да подпомогне Чехия и други държави от Централна и Източна Европа в диверсификацията и осигуряването на надеждни доставки на природен газ, заяви Радев.

По думите му страната ни разполага с договорен достъп до два гръцки и пет турски терминала за втечнен природен газ и чрез резервирани капацитети може да съдейства за доставки към своите партньори.

Като следваща възможност премиерът посочи развитието на зелени енергийни коридори през България, които в перспектива да свързват Европа с източници от Северна Африка и Кавказкия регион.

Бабиш също открои българската газопреносна инфраструктура като възможност за бъдещи алтернативни доставки към Чехия и други държави от региона.

Чешкият премиер на официално посещение в София

Обща работна група за малките модулни реактори

Друг основен акцент беше ядрената енергетика. Радев и Бабиш са обсъдили възможностите за съвместни проекти, като българският премиер приветства напредъка на Чехия при малките модулни реактори.

Двете страни са се договорили да създадат обща работна група, която да определи конкретните възможности за практическо партньорство в тази област.

Радев открои и ролята на Бабиш в подкрепата за ядрената енергетика на европейско ниво и усилията тя да получи място в европейската таксономия и достъп до възможности за финансиране.

Радев и Бабиш за ETS2

Двамата премиери заявиха сходни позиции и по европейската система за търговия с емисии. Радев се обяви за ревизия на системата и за преразглеждане и отлагане на ETS2, като аргументира позицията си с необходимостта от защита на индустриалната сигурност и независимост на Европа.

Бабиш също отправи критики към ETS2, като предупреди, че прилагането ѝ може да увеличи разходите за европейските граждани и да натовари допълнително индустрията.

България проучва възможността за разполагане на малки модулни реактори

20 нови влака и още проекти в транспорта

Радев благодари на чешката страна за изпълнението в срок на доставката на 20 модерни влака за България. По думите му това е позволило на страната ни да изпълни съответния ангажимент по Плана за възстановяване и устойчивост.

Той открои и засилващото се присъствие на „Шкода“ в България и възможностите за нови съвместни проекти в транспортния сектор.

Бабиш от своя страна съобщи, че в рамките на посещението се очаква подписването на договор за доставка на осем електрически автобуса. Той посочи и авиационната индустрия като друга потенциална област за бъдещо партньорство.

Изкуствен интелект, дронове и отбранителна индустрия

Високите технологии са друга сфера, в която София и Прага виждат потенциал за развитие на отношенията. Радев посочи центровете за данни и инфраструктурата за изкуствен интелект като индустрии на бъдещето, в които двете държави могат да си партнират.

Като основа за подобно сътрудничество той открои българския институт INSAIT и работата му по собствени модели за изкуствен интелект.

Разговорите са засегнали и отбранителната индустрия. Български и чешки компании вече си сътрудничат при производството на боеприпаси, а по думите на Радев съвместната работа се разширява към дронове и системи за противодействие на безпилотни летателни апарати.

226 компании на бизнес форума

В българо-чешкия бизнес форум участват 176 български и 50 чешки компании. Радев заяви, че амбицията е икономическите отношения да надхвърлят традиционната търговия.

„Нашата амбиция с организирането на този форум е да мислим отвъд търговията“, заяви премиерът.

Целта е да бъдат създавани съвместни проекти, технологии, научни разработки и производства, с които компании от двете държави да могат заедно да излизат и на пазари в трети страни.

Бабиш също подчерта интереса на чешкия бизнес към България и съобщи, че в рамките на форума ще бъдат подписани меморандуми между компании и организации.

България е поканена в дискусиите във формат В4+

Радев съобщи още, че Бабиш е поканил България да участва в политически дискусии във формат В4+ с държавите от Вишеградската четворка.

Според българския премиер София и Прага имат сходни позиции по редица европейски въпроси, включително нелегалната миграция и необходимостта Европа да укрепва капацитета си в индустрията, науката и отбраната.

Бабиш потвърди близостта в позициите и заяви, че ще информира партньорите от Вишеградската четворка за вижданията, които Чехия и България споделят по въпроси от значение за региона. Чешкият премиер покани Радев и на посещение в Прага.

Радев за Западните Балкани: Членство по реални заслуги

Сред темите на срещата беше и разширяването на Европейския съюз към Западните Балкани. Радев заяви, че България подкрепя европейската интеграция на държавите от региона, но процесът не трябва да бъде определян от моментни геополитически обстоятелства.

„Процесът на разширяване трябва да бъде стабилен и необратим“, заяви той.

По думите му присъединяването трябва да бъде основано на реални заслуги, дълбоки реформи и изпълнение на Копенхагенските критерии. Като принципно условие за България Радев открои спазването на човешките права и недопускането на дискриминация.

Бабиш определи отношенията между България и Чехия като традиционно приятелски и подчерта, че двете страни са съюзници в ЕС и НАТО. Той приветства присъединяването на България към Шенген и еврозоната и заяви, че София и Прага имат близки виждания по редица от големите въпроси пред Европа.

Позицията на България за санкциите срещу Русия

България е била готова да не подкрепи 21-вия пакет европейски санкции срещу Русия, ако не бъдат удовлетворени исканията ѝ трима души да бъдат извадени от санкционния списък. Това заяви премиерът Румен Радев на съвместния брифинг с чешкия си колега Андрей Бабиш в София. „България имаше резерви към 21-вия пакет санкции. Ние много ясно казахме, че има трима човека, които държим да бъдат извадени от тези санкции“, заяви Радев.

Има ли риск за доставките на горива в България

По думите му България традиционно участва в общите европейски решения, но в конкретния случай правителството е разглеждало въпроса като защита на националния интерес. „Ако нашето искане не се удовлетвори, тогава ние няма да подкрепим тези санкции“, каза премиерът и допълни: „Гласът на България беше чут“.

Радев посочи, че една от трите личности е руският патриарх Кирил. Като мотив той изтъкна позицията на правителството, че религията не трябва да се превръща в допълнителен фактор за ескалация на войната в Украйна. „Ние считаме, че религията няма място в тази война в Украйна. Вече сме свидетели на една прекомерна ескалация на конфликта и сме против това религията да бъде още един елемент на тази ескалация“, заяви Радев.

Другото име, посочено от премиера, е Вагит Алекперов. Радев свърза резервите на София с отношенията около рафинерията на „Лукойл“ в България. Третият човек, за когото България е настоявала, е Искандер Махмудов. Според Радев мотивът е свързан с компания, произвеждаща резервни части за мотрисите на Софийското метро. „Всичко, което е свързано с безопасността на българските граждани при тяхното движение, ние го третираме като национална сигурност“, посочи премиерът.

Радев заяви, че това е първият случай, в който България толкова открито е поставила резервите си към европейски санкции и е настояла те да бъдат взети предвид. „Видя се, че няма нищо страшно държава членка, която и да е тя, да отстоява своя национален интерес“, каза той. Според премиера ЕС може да бъде силен, когато и отделните държави членки са силни и защитават интересите си.

Радев даде примери и с други европейски държави, които по думите му са отстоявали свои икономически интереси при обсъждането на санкционните режими.

Бабиш: Европа трябва да търси решение на войната

Бабиш постави въпроса за санкциите в по-широкия контекст на войната, енергетиката и икономическите последствия за Европа.

Според него Европа остава зависима от внос на енергийни ресурси, докато войната в Украйна и нестабилността в други региони оказват сериозен натиск върху енергийните пазари и индустрията.„Европа трябва най-после да се стреми да приключи тази война в Украйна“, заяви чешкият премиер.

По думите му продължаването на конфликта е „много лошо решение“, а европейските държави трябва да търсят конкретни решения за ограничаване на последствията за гражданите, икономиките и промишлеността.