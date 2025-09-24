-
Държава без граници и без територия: 157 страни признаха Палестина
Президентът обсъди със зам.-министъра на отбраната на Япония засилване на сътрудничеството в сферата на сигурността
Зеленски пред ООН: Спирането на Путин е по-евтино от световна надпревара във въоръжаването
Георг Георгиев: Разширяването на ЕС е естествен приоритет за всички нас
След оставянето на Благомир Коцев в ареста: От АЛДЕ са поискали спиране на еврофондовете за България
Борисов на посещение в завод за дронове: Трябва да се инвестира в места, в които продукцията се връща с печалба
Премиерът Росен Желязков подчерта важността на зелената енергия
България проучва възможността за разполагане на малки модулни реактори на своя територия. Това стана ясно от думите на енергийния министър Жечо Станков по време на брифинг в Ню Йорк.
„След подписването на съвместно изявление с енергийния министър на САЩ за тяхната помощ за площадки на българска територия за малки модулни реактори – това е нова модерна технология, която привлича инвестиции, нормалната следваща стъпка е стартирането на разговори с потенциални компании, които развиват такъв тип технологии“, заяви той.
Станков съобщи още, че ще замине за Канада, където ще бъде изградена първата площадка за малки модулни реактори.
Желязков: След отпадането на дерогацията у нас не се преработва руски петрол
Той припомни и решението на България да подкрепи регламент, според който краткосрочните договори за руски газ ще бъдат прекратени през 2026 г., а дългосрочните – от 2028 г. „Това дава потенциал на България да бъде транзитьор на природен газ и LNG от САЩ. Вчера бяха потвърдени две доставки – за октомври и ноември“, подчерта министърът.
Премиерът Росен Желязков, от своя страна, коментира значението на енергийната диверсификация. „Диверсификацията на електрическата енергия и природния газ става все по-важна. Говорихме за доставка на зелена енергия от каспийския регион – 6 гигавата от Азербайджан. Изграждането на енергийни канали под Черно море става все по-реалистично. Зелената енергия ще бъде още един източник на ток за България и Европа. Ние отделяме специално внимание на изграждането на нашата инфраструктура“, посочи той.
Освободиха българина с двойно гражданство, който беше мобилизиран принудително в Одеса
„Като правителство не сме щрауси, които ще заровят главата си в пясъка. Винаги когато голяма политическа група от ЕП се обръща към ЕК с конкретни искания, трябва да обърнем необходимото внимание. Ще разгледаме внимателно аргументите. Но правителството никога не се е намесвало в работата на независимия български съд“, допълни премиерът.
Българин с двойно гражданство е бил мобилизиран принудително в Одеса
Външният министър Георг Георгиев също направи изявление във връзка с българина с двойно гражданство, който беше мобилизиран принудително в Одеса. „В работата си целим ефективност, а не публичност. Той вече има издаден български паспорт, с който може свободно да напусне Украйна. Ако искаме да свършим работата, трябва да го направим, вместо да вдигаме шум. Това, което е сторено към настоящия момент, смятам, че дава основание да се каже, че България работи в правилната посока“, коментира той.
Среща с главния корпоративен директор на General Electric Vernova
По-рано премиерът и енергийният министър проведоха среща с главния корпоративен директор Роджър Мартела на General Electric Vernova. Разговорът се проведе в Ню Йорк и в него участваха още изпълнителният директор на Българския енергиен холдинг Валентин Николов, изпълнителният директор на АЕЦ „Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД Петьо Иванов и народни представители.
Снимка: МС
По време на срещата също е било обсъдено, че българското правителство проучва възможността за разполагане на малки модулни реактори.
Премиерът Желязков припомни, че първата стъпка в тази посока беше Меморандумът за разбирателство (MoU), подписан на 22 август 2024 г. между Българския енергиен холдинг и GE-Hitachi Nuclear Energy International LLC, който проучва потенциалното развитие на проект за реакторна централа BWRX-300 в България.
Снимка: МС
Бъдещото разполагане на малки модулни реактора (SMR) в България ще бъде в допълнение към текущия проект за изграждане на два блока Westinghouse AP1000 на площадката на АЕЦ „Козлодуй“ и ще подкрепи допълнително лидерството на България сред ядрените държави от Югоизточна Европа. Правителство отчита ролята на малките модулни реактори (SMR) като нововъзникваща технология, която може да осигури дългосрочна стабилност, предвидимост, достъпност и нискоемисионно производство на електроенергия от базова мощност.
В хода на разговора министър-председателят Желязков изтъкна значителния опит на страната ни в експлоатацията на съществуващата си ядрена централа, както и регулаторен опит, обучена работна сила и образователни програми.
Снимка: МС
По време на срещата са обсъдени и други проекти за сътрудничество с General Electric като нови ПАВЕЦ и паро-газови електроцентрали. Бъдеща такава централа би била ключова перспектива, която ще запази ролята на комплекса като енергиен център в страната и региона.
