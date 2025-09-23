След отпадането на дерогацията за внос на руски петрол, за която толкова много настоявахме - българската рафинерия „Лукойл Нефтохим Бургас” повече не преработва суров петрол от Русия. Това заяви премиерът Росен Желязков от Ню Йорк. Той подчерта, че към момента на вътрешния пазар у нас не се използват никакви нефтопродукти с руски произход.

Решението е част от по-широката стратегия на страната за енергийна независимост и съгласуване с европейските политики в контекста на геополитическата обстановка и санкциите срещу Русия.

"Що се относи до призива на президента Тръмп (бел. ред. Европа да се откаже от руския газ), който прозвучава по време на сесията на Общото събрание на ООН - ние, като част от ЕС, ще се присъединим към решенията на Брюксел. А именно да прекратим дългосрочните договори за доставка и транзит на руски природен газ. Очаква се това да стане в краткосрочен план до 2026 година, а в дългосрочен — до 2028 година", подчерта премиерът.

По думите му на българския пазар в момента природният газ, който използва индустрията ни и българските потребители е внос на втечнено синьо гориво, което постъпва през терминалите за втечнен природен газ. "Ние вече сме договорили за октомври и за ноември - и то при много добри условия, LNG (бел. ред. втечнен природен газ) от САЩ. Нашият пазар е напълно задоволен с природен газ и то на конкурентни цени", подчерта Желязков.

Редактор: Станимира Шикова