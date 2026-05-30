Английската полиция се бори с бум на кражби на велосипеди и на престъпления, извършвани с тях. Органите на реда използват все по-модерни технологии като умни спрейове, за да откриват извършителите на набезите.

Кражбите на велосипеди започнаха да се увеличават още по времето на пандемията, когато много хора ги избраха колелата като по-безопасно и евтино средство за придвижване от претъпкания и скъп обществен транспорт. Годишно полицията регистрира над 50 хил. кражби, като 40 хил. от тях са в столицата Лондон. Неправителствени организации обаче твърдят, че истинският брой на задигнатите колела е три пъти по-голям. Но повечето пострадали не търсят помощ от полицията, защото тя успява да открие едва два процента от откраднатите.

Вместо да преследва престъпниците на колела с часове, полицията вече ги пръска с нов съдебен спрей, за да ги проследи. Инспектор Ник Ли разказва: "След като служител използва този спрей, той локализира и маркира човека на велосипед за определен ден, дата и място, където го е засякъл. Това наистина засилва възможноста за доказване, че лицето се преследва и помага да се открият тези, които извършват престъпления в нашите квартали или пък имат антисоциално поведение".

Макар всички големи паркинги за колела и популярни места за каране да са снабдени с камери, крадците стават все по-дръзки. Наскоро от кафене по известна велоалея в Лондон бе задигнат бегач, чието проследяващо устройство бе засечено 8 часа по-късно в България. Собственикът на заведението смята, че колелото веднага е натоварено на самолет, тъй като е трудно да бъде продадено или карано в Англия заради датчика, който има.



Анлийски полицай прави демонстрация как действа спрея на задържан. "Днес сте арестуван по подозрение за опасно шофиране на механично задвижвано превозно средство и вероятно сте били напръскан с наш спрей. Сега ще бъдете подложен на ултравиолетова светлина, за да се види дали сте човека когото търсим. Покрити сте с пръски от въпросната течност, с която сте били напръскани по-рано днес и сега ще пристъпим към задържането ви", казва той на заподозрения.

Особено по-бързите електрическите велосипеди се крадат, за да се извършват с тях други престъпления като присвояване на телефони и доставки на наркотици.

Ник Ли дава пример с контретен човек, който има незаконно преработен велосипед. "Спирачките обаче не са подходящи за скоростта и мощността, с която може да се движи колелото. На него е мнотиран комплект, който позволява скорост до 40 мили в час, а това е напълно незаконно. Опасно е не само за него, но и за хората наоколо. Жълто-зеленото вещество по дрехите му е нещо, което ще заснемен като доказателство, след което ще получим съдебен пакет от лаборатория, който удостоверява използването на спрея за целите на наказателното преследване, за да бъде изправен нарушителят пред съда".

