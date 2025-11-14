Разбиха мрежа за кражба на високотехнологични велосипеди във Франция. Петима души са задържани, предаде "Франс прес", като се позова на френската жандармерия. Арестите били извършени в района на Париж и в южната част на страната.

Крадците разбивали покривите на магазините за велосипеди и изтегляли колелата с помощта на импровизирана въдица. Смята се, че мрежата е откраднала общо 12 велосипеда на обща стойност от близо 1 милиона евро. Целта на кражбите била препродаване на скъпите велосипеди.

Редактор: Дарина Методиева