Колко всъщност са богати българите и колко от това богатство реално им принадлежи? Темата коментира финансовия експерт Макс Баклаян в Обедния информационен блок на NOVA NEWS. Неговата компания участва в изготвянето на индекс за финансовото състояние на българските домакинства към края на миналата година.

Той посочи, че като цяло българите са по-богати – през 2025 г. преминаваме психологическата бариера от 1 трилион лева – 550 млрд. евро. „Забогатяваме, но инфлацията „яде” все по-рязко трудно спечелените пари”, допълни експертът.

Българите - 15% по-богати през 2025 г. спрямо година по-рано

По негови думи забогатяването за миналата година е 70 млрд. евро за всички домакинства. То идва от недвижимите имоти – близо 60 млрд. евро се дължат на тяхното поскъпване. На практика богатството, с което разполагаме повече, е само 10 млрд. евро допълнителни, посочи още той. „На хартия изглеждаме много по-богати, отколкото на практика сме. Покупателната способност става все по-ниска заради инфлацията”, обясни Баклаян.

Експертът смята, че реалната инфлация не отговоря на обявената. Той подчерта, че голяма част от нея идва точно от недвжимите имоти. "В опита да избягаме от процесите на инфлацията, гледаме да се скрием в недвижимите имоти. Но тях ги купуваме с банков кредит", обясни Баклаян. Той подчерта, че банковото кредитиране за миналата година се е увеличило с 30%, а цялата икономика само с 3 на сто.

