Бременна жена в петия месец пострада тежко при инцидент на пътя точно преди седмица. Тя е била приета по спешност в болница „Пирогов”, където лекарите започват борба за нея и детето, което носи. Днес 39-годишната жена вече си е у дома.

На 16 юни около обяд Виктор Димитров получава неочаквано обаждане от своята съпруга. „Не успява да вземе завоя и се удря челно в мантинелата”, разказва Виктор Димитров.

Мястото на удара е една от отбивките на АМ „Европа”. От там линейка я транспортира до столичната болница „Пирогов”, където е приета по спешност.

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„Това, което направи случая по сложен, е комбинацията от гръбначно-мозъчната травма и бременността. В подобен случай винаги трябва да се прецени съотношението полза-риск, както за майката, така и за плода”, обяснява д-р Петър Илков, неврохирург в УМБАЛСМ „Пирогов” .

Екип от невролози, неврохирурзи и гинеколози бързо решава, че е нужна спешна операция. Но с робот от най-ново поколение, за да бъде рискът минимален.



„Роботът доста помогна, позволи минимално облъчване, което е много важно при бременна пациентка. Но същественото е и опитът на екипа. През малки разрези успяхме да стабилизираме гръбнака, което позволи по-малък риск за майката и плода и едно доста по-бързо възстановяване в последствие”, обясни д-р Илков.



Следващите часове за Виктор Димитров минават бавно - до момента, в който чува, че и съпругата му, и бебето са добре. Седмица по-късно семейството вече си е у дома. И докато Мадлен се възстановява и прави крачка по крачка, съпругът ѝ не забравя на кого се дължи възстановяването ѝ. „Винаги ще бъда благодарен на тези хора”, казва Виктор.