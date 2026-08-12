Журналистът Мария Черешева - автор на поредицата от репортажи за платформата за документална журналистика "Ден" - „Много хора умряха”, прекарва една седмица с хора, употребяващи наркотици и алкохол. Разказът ѝ за зависимостите, осъществен със съдействието на центъра "Розовата къща", показва различна страна на проблема с наркотиците - отвъд стигмата, страха и статистиката.

„Не знаех в каква спирала от проблеми живеят хората, употребяващи наркотици“, разказа Черешева в ефира на предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS. По думите ѝ зависимостта рядко е единственият проблем, с който тези хора се сблъскват. Част от тях имат и други зависимости, а необходимостта да намират пари, за да задоволяват потребността си, ги прави уязвими към измами и експлоатация.

Дилъри на нещастието – кой разпространява дрога в ромските махали

„Розовата къща“ е единственият в България нископрагов център за наркозависими. Услугата, която предлага, е насочена именно към хора, които не са на лечение и често се намират в изключително тежка житейска ситуация, включително живеещи на улицата. Помощта започва от най-базовите потребности - възможност да изпият едно кафе или да получат топъл обяд, и стига до съдействие за достъп до здравната система, плащане на осигуровки и възстановяване на лични документи. Целта е постепенно тези хора да стигнат до момент, в който са готови да започнат лечение, да работят и да се върнат към по-пълноценно участие в обществото.

Проблемът е, че подобни услуги в България са изключително малко. По думите на Черешева в страната са посочени само четири такива, което е крайно недостатъчно предвид мащаба на проблема.

На този фон все по-често се говори и за фентанила. Според Черешева хероинът постепенно изчезва от българския пазар по редица причини, включително пазарни, а фентанилът го замества. „Той е много по-евтин за производство и се поема много по-нисък риск, отколкото при международния наркотрафик“, обясни тя.

Фентанилът - новата заплаха сред младите: Експерти предупреждават за нарастващ риск от смъртоносната дрога

Последиците са тежки, коментира журналистът. В началото на навлизането на фентанила много хора са умирали от свръхдоза, тъй като не са знаели какво употребяват. По думите ѝ официално регистрираните смъртни случаи за последните две години са 117.

Зад статистиката обаче стоят конкретни хора. И не всички отговарят на представата за „наркоман“, която обществото си е изградило. В „Розовата къща“ има хора, които работят, имат семейства и се опитват да водят нормален живот. Част от тях са на метадоново лечение. Други са започнали употребата много по-късно. Наред с тях има и такива, останали без дом и в изключително тежко положение. „Не става дума само за млади хора, които са в началото на пътя си, направили са грешка и са стъпили накриво“, твърди тя.

Зависимостта носи със себе си не само физическо и психическо страдание, но и огромна стигма. Сред най-тежките преживявания на зависимите е отхвърлянето от собственото им семейство. „Най-тежко е семейството да те нарече „наркоман“, казал един от зависимите пред Черешева.

Експерти: Проблемът с наркотиците е институционално неглижиран

Много от хората изпитват вина за болката, която са причинили на своите близки. Има и страх от публичност, защото обществото често не гледа на зависимостта като на заболяване, а като на личен избор и морален провал. „Зависимостта е психическо заболяване“, подчерта журналистът.

Хората, които работят в „Розовата къща“, също са част от тази история. Центърът разчита както на служители, така и на доброволци. Организацията периодично набира средства, а една от големите ѝ цели е да създаде по-голямо пространство, в което да може да предоставя повече услуги. "В момента приемната е малка и не позволява да бъдат посрещнати всички базови нужди на хората, които търсят помощ", посочва Черешева.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Станимира Шикова