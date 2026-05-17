Тази седмица при полицейски акции бяха иззети различни количества наркотици, като в една от базите това беше над килограм фентанил. Какво стои зад този наркотик, който залива пазара, наричат го новия бич сред наркотиците, преминава границите много по-лесно. Разказваме в „Историите на Мария Йотова“.

Анна-Мария Лазарова разказва за личния си опит със зависимостите и отправя сериозно предупреждение за променящия се наркотичен пазар и навлизането на фентанил като масов и силно опасен компонент в нелегалните вещества.

Тя споделя, че е започнала да употребява наркотици на 12-годишна възраст с марихуана, а на 14-15 години вече е преминала към по-тежки субстанции. По думите ѝ фентанилът днес е „новият най-сериозен проблем“, който засяга най-вече младите хора между 16 и 24 години.

Лазарова описва ситуацията като критична и предупреждава, че малки количества фентанил могат да доведат до фатална свръхдоза. Тя посочва, че веществото често се смесва с други наркотици - амфетамини, кокаин и дори марихуана - без знанието нито на потребителите, нито на част от дилърите.

Според нея именно тази непредвидимост прави ситуацията изключително опасна: „Разликата между дозата и смъртоносната граница е минимална“, посочва тя, подчертавайки, че дори един употребен джойнт, съдържащ фентанил, може да бъде фатален.

От Център за хуманни политики председателят Юлия Георгиева потвърждава тревожната тенденция. Тя заяви, че употребата на наркотици сред млади хора в България е на изключително високи нива, а добавянето на фентанил увеличава риска за всички потребители, дори за тези, които смятат, че употребяват „лека“ дрога.

Георгиева посочва, че тестове сред потребители показват положителни проби за фентанил, въпреки че те не са знаели, че са го приемали. Това според нея доказва широко разпространено смесване на вещества и реална опасност от непредвидими реакции.

Експертът предупреждават, че свръхдозата от опиати, включително фентанил, води до потискане на дихателната функция и може да бъде фатална в рамките на 3 до 5 минути. Това значително намалява шансовете за навременна медицинска намеса, дори при повикване на спешна помощ.

Въпреки това се отбелязва положителна стъпка - наличието на антидот в системата на спешната помощ, който може да бъде животоспасяващ при навременна реакция.

И двете интервюта очертават една тревожна картина - навлизането на голямо количество фентанил на наркотичния пазар променя риска от употреба на вещества и увеличава вероятността от смъртоносни инциденти дори при първа проба.

