След години в София и възможности за професионално развитие в столицата, две млади жени избират да се върнат в родното си село и да започнат нов живот сред природата. Днес те развиват бизнес с билки и натурална козметика, вдъхновени от силата на планината и желанието да предложат чисти и истински продукти.

Решението обаче не било лесно. След преместването обратно в селото двете преминали през период на съмнения и страхове. Днес обаче те вярват, че природното и истинското все повече привличат хората, които търсят чиста и натурална козметика. А опитът им ги е научил, че понякога именно връщането назад може да се окаже най-голямата крачка напред. „Стъпка назад понякога е скок напред“, казват те.

"Да хванеш гората": От Барселона до Говедарци (ВИДЕО)

