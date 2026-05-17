Цяла нощ Варна, родният град на Дара, остана буден в очакване на новината кой ще е новият носител на статуетката на "Евровизия". Много прозорци останаха да светят цялата нощ до обявяването на победителя - DARA и нейната "Бангаранга".

Дара е завършила училището по изкуства в морската столица. Първата учителка на Дара е Павлинка Тодорова, майката на Елица Тодорова от дуото Елица и Стунджи, която е преподавала фолклорно пеене. Те изпратиха до NOVA няколко вълнуващи думи за Дара, а именно: "Артистична, упорита, талантлива и харизматична. Дара взриви сцената на "Евровизия" с песента си. Мечтите се сбъдват. Една от най-големите мечти на Дара беше да се яви на "Евровизия" и да я спечели. С любов: Елица и Павлинка Тодорови".