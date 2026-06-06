Снимка: "Булфото"
Ранените са настанени в няколко лечебни заведения
Лечебните заведения, в които са настанени ранените при катастрофата в София на "Челопешко шосе", дадоха повече информация за състоянието на пациентите.
Припомняме, че трима души починаха, а няколко бяха ранени, като част от тях са в тежко състояние.
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⇒ От "Пирогов" съобщиха, че общо четирима, пострадали в катастрофата, са потърсили помощ в болницата. 7-годишно дете е прегледано, изследвано и изписано от здравното заведение. Трима млади мъже също са потърсили помощ в Спешното отделение на университетската болница "Пирогов". След подробни прегледи и изследвания и тримата остават за лечение.
СНИМКИ ОТ МЯСТОТО НА КАТАСТРОФАТА ВИЖТЕ ТУК
⇒ Продължава лечението и на тримата настанени във Военномедицинската академия. Двама са в реанимация, един е в клиника за гръдна хирургия
⇒ Трима от пострадалите, приети в болница ИСУЛ, са изписани. Сред тях е и шофьорът на автобуса.
⇒ Един от пострадалите е пренасочен към болница "Света Екатерина", научи NOVA.
⇒ Двама са в тежко състояние в "Света Анна", също научи NOVA.
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NOVA научи, че сред пострадалите при инцидента има и две момчета на 15-годишна възраст. Те са с леки наранявания.
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