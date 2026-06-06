Снимка: NOVA
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Трети починал след тежката катастрофа на "Челопешко шосе"
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Кола се вряза в автобус в София, двама души загинаха, 13 са ранени (ВИДЕО+СНИМКИ)
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"Ако пожарникарите не бяха дошли навреме, автобусът можеше да изгори", посочиха от обвинението
Очаква се Софийската градска прокуратура да повдигне обвинение за причиняване на смърт с евентуална умисъл на шофьорите на двата автомобила, участвали в катастрофата от петък вечерта на ул. "Челопешко шосе" в София. При инцидента двама души загинаха, 13 са ранени, а осем от тях са в тежко състояние, научи NOVA.
Според разследващи двамата шофьори са си организирали незаконна автогонка и са управлявали автомобилите със скорост от над 150 км/ч.
Предстои държавното обвинение да удължи задържането на мъжете до 72 часа, а през следващите дни ще поиска от съда да им наложи и най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“.
В единия от автомобилите са пътували двама братя, а в другия – трима мъже. От всички са взети кръвни проби и ДНК материал.
⇒ Тежката катастрофа коментира и заместник градският прокурор на София Ангел Кънев. За NOVA той каза: "Ако не е било бързото идване на пожарникарите от участък Кремиковци, които са изгасили горящата кола, врязана в автобуса, е имало вероятност автобусът с хората да изгори. Пожарникарите пристигат първи, започват гасене, спират огъня и незабавно изваждат всички. Спасили са животи". Днес прокурорът обяви, че ще предложи целият екип пожарникари да бъдат наградени.
Кола се вряза в автобус в София, двама души загинаха, 13 са ранени (ВИДЕО+СНИМКИ)
⇒ Диана Русинова от Европейски център за транспортни политики каза в ефира на "Събуди се", че в рамките на една година и два идентични случая в рамките на Столична община. Тя посочи, че в района няма добра видимост. Тя допълни, че автомобилите се е движел със скорост над 150 км/ч. Тя призова прокуратурата да провери информацията, че двамата шофьори на колите са с чешки шофьорски книжки.
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