Правителството и социалните партньори се обединиха около критериите за изчисляване на минималната работна заплата (МРЗ) за 2027 г. Това стана по време на първия кръг от преговори за изработване на нов механизъм, който да бъде приложен от следващата година. Срещата се проведе в Министерството на финансите.

Страните се договориха за прилагане на законоустановен модел за минимална работна заплата и се обединиха около критерии, които включват:

• покупателна способност на минималната работна заплата за страната, като се взема предвид издръжката на живот;

• общо равнище на работните заплати и тяхното разпределение;

• темпа на растеж на работните заплати;

• дългосрочните равнища на производителността на труда в страната.

Участниците в срещата се споразумяха веднъж на четири години да се извършва оценка на адекватността на най-ниското възнаграждение за труд в страната.

Снимка: МТСП

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В работната група участват вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев, министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова, представители на КНСБ, КТ „Подкрепа“, Българската стопанска камара, Асоциацията на индустриалния капитал в България, КРИБ и Българската търговско-промишлена палата. В първото заседание са участвали и представители на Националния статистически институт.

„Необходимо е да разработим бързо и спешно механизъм за изчисляване на минималната работна заплата, който да бъде съобразен с Директивата за адекватни минимални работни заплати в ЕС и Конвенция 131 на Международната организация на труда“, подчерта финансовият министър Гълъб Донев в началото на срещата.

Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова заяви, че всеки етап от процедурата по договаряне ще бъде консултиран със синдикатите и работодателските организации.

Разговорите между държавата и социалните партньори за начина, по който ще се формира минималната работна заплата, продължават.

Редактор: Дарина Методиева