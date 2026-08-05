Снимка: Пресцентър на Омбудсмана на Република България
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Конституционният съд образува дело
Омбудсманът Велислава Делчева сезира Конституционния съд за „замразяването“ на минималната работна заплата и промените в отчитането на трудовия стаж. Според новите разпоредби се премахва механизмът за ежегодно определяне на минималната работна заплата, без едновременно да е предложен алтернативен модел, срок за неговото приемане и гаранции за актуализация, смята омбудсманът.
Новата редакция в Кодекса на труда въвежда стриктно пропорционално изчисляване на трудовия стаж при непълно работно време, като отменя действащото правило, според което за пълен ден трудов стаж се признава времето, през което е отработена поне половината от законоустановената норма.
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Според омбудсмана оспорените разпоредби засягат пряко начина, по който се признава трудовият стаж – юридически факт, с който се свързват възникването, упражняването или размерът на редица трудови и социални права.
В искането на омбудсмана се посочва, че новата уредба засяга особено неблагоприятно лицата, работещи при непълно работно време – родители на малки деца, лица с трайни увреждания или със здравословни ограничения, учащи се, пенсионери, лица, които полагат грижи за членове на семейството, както и граждани, за които непълната заетост е единствената реална възможност за участие на пазара на труда.
„За тези лица новият режим забавя придобиването и може да намали размера на непосредствено свързани с труда права – платен годишен отпуск, допълнителни отпуски, допълнително трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит, обезщетения“, се посочва в искането.
Според омбудсмана оспорените разпоредби противоречат на принципите на правовата и социалната държава, на конституционната закрила на труда, на правото на труд и на правото на минимално трудово възнаграждение и платен годишен отпуск.
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Велислава Делчева обръща внимание и на начина на приемане на оспорените текстове. В искането се посочва, че измененията в Кодекса на труда са включени в преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет, без да бъдат проведени процедурите, предвидени в Закона за нормативните актове, без необходимата предварителна оценка на въздействието и без отделен законопроект и обсъждане в Националния съвет за тристранно сътрудничество.
С искането си омбудсманът Делчева моли Конституционния съд да образува конституционно дело и да обяви за противоконституционни въпросните разпоредби.
От Конституционния съд съобщиха, че е образувано конституционно дело по искането на омбудсмана. Докладчик по делото е съдия Соня Янкулова.Редактор: Цвета Лазаркова
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