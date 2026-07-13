Омбудсманът Велислава Делчева призова Столичната община и Столичния общински съвет да променят условията за издаване на преференциални карти за пътуване в градския транспорт, след множество сигнали от хора с увреждания, които не могат да се възползват от полагащото им се облекчение заради административни пречки.

Повод за препоръката е и случай на столичанин с 80% трайно намалена работоспособност, който след тежко сърдечно заболяване и няколко животоспасяващи операции все още не може да получи преференциална карта. Въпреки че разполага с валидно решение на ТЕЛК, той очаква отпускането на пенсия и дотогава е принуден да заплаща пълната цена на пътуванията си.

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Според омбудсмана подобни случаи поставят хората с увреждания в неблагоприятно положение и ги лишават от подкрепа, на която вече имат право. Велислава Делчева подчертава, че институциите трябва да организират работата си така, че забавянето на административни процедури да не ограничава достъпа до социални права и услуги.

„Бих искала да напомня, че при действието на ратифицираната от Република България Конвенция на ООН за правата на хората с увреждания, отговорните държавни и местни органи следва да вземат все повече подходящи и ефективни мерки, за да насърчават, защитават и гарантират пълноценното и равноправно упражняване на всички права на човека и основни свободи от хората с увреждания, да съдействат за зачитане на вътрешно присъщото им човешко достойнство и да ги подкрепят в усилията им за успешна интеграция в обществото“, пише общественият защитник.

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Делчева настоява да отпадне изискването хората с увреждания да чакат отпускането на пенсия, за да получат право на преференциално пътуване. Според Делчева това създава неравнопоставеност, тъй като гражданите вече са признати за хора с увреждания с решение на ТЕЛК, но остават без полагащата им се подкрепа до приключването на пенсионната процедура.

Редактор: Ралица Атанасова