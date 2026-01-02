Градският транспорт в София вече втори ден функционира в новата реалност – с цени в евро.

Новите платежни документи са закръглени в полза на клиентите. Така билет за 30 минути струва 80 цента, дневната карта – две евро, месечната – 25 евро и 50 цента, а годишната карта – 185 евро.

Част от плащанията са електронни, което също изискваше промяна в софтуера и програмите за обслужване на гражданите.

Промяна при плащанията с карти в градския транспорт в София от 31 декември до 2 януари

Милена е ватман и споделя, че все още продава талоните в лева. Препоръчва да ѝ се дава точната сума за билет, защото има само 10 евро в наличност за връщане на ресто.

Асен Рашков редовно пътува в градския транспорт и казва, че е забелязал закъснение при отчитането на закупен билет. Казва, че му е трудно да свикне с еврото и му е некомфортно. Допълва, че е видял дори хора, уплашени как ще се справят. Петко също често пътува в публичния транспорт и разказва, че вече е получил ресто в евро.