Пуснаха в движение първите от общо 8 нови метровлака в столичното метро. Те бяха представени след 09:00 часа в метродепо „Обеля”.

Новите метровлакове „Шкода” са част от модернизацията на метрото. Първите четири композиции започнаха да превозват пътници, като ще се движат по линии 1, 2 и 4.

Представиха новите мотриси на метрото (ВИДЕО+ СНИМКИ)

Днес официално бяха представени първите 7 нови машини, а осмият ще бъде показан през юни. Не се очаква да има проблеми с движението на останалите метровалкове и промени в разписанията.

„От 26 май тръгват първите 4 от тези 7 влака, а осмият ще дойде през юни. Това е важна стъпка за „Метрополитен”. Влаковете са климатизирани, с много видеонаблюдение. Работим по редица нови линии - тази година ще открием първите три - по посока стадион „Георги Аспарухов” и „Бесарабия”. Другата година предстои откриване на още една – по посока „Гео Милев” и „Младост”. Предстои да се подпише договор и за „Царица Йоанна”, а за „Студентски град” се надяваме да подпишем през 2027 г.”, заяви столичният кмет Васил Терзиев.

Нови влакове се очаква да има и по линията „Хаджи Димитър” – „Горна баня”, за които отново столицата ще разчита на европейско финансиране.



„Днес имаме един от най-добрите примери какво ни дават европейските средства. Можем да спечелим и от ПВУ”, посочи вицепремиерът по управление на европейските средства Атанас Пеканов.

„Всички софиянци ще се радват на този нов вид влакове. Те нямат база да сравнение - нова иновация, дистанционно отчитане, видеонаблюдение. Създадени са удобни зони - за хора в неравностойно положение, за велосипедисти, за майки с колички, а нашият акцент е върху качеството на услугата”, подчерта изп. директор на "Метрополитен ЕАД" Николай Найденов.

