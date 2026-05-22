Излезе първото класиране за яслите и детските градини в София. Равносметката е, че недостигът е намалял спрямо предходните години, но все пак – за близо 8000 деца все още не са подсигурени места. Най-сериозен е проблемът в яслените групи.



Традиционно след първото класиране свободни остават около 3400 места, но много от тях са в нежелани или отдалечени детски градини.

Според ресорния заместник кмет на София родители кандидатстват за най-желаните детски градини с цел да получат компенсации заради липса на места – и настояват за промени в критериите за тази финансова помощ. Задълбочава се и липсата на персонал в градините и яслите – недостигът от 230 медицински сестри вече е причина да се закриват или преформатират групи, а много от работещите са в пенсионна възраст.

ВАС потвърди новите правила за прием в детските градини в София

„Ако липсата на персонал продължава да върви в същите темпове, ще се наложи да затворим още яслени групи. Огромното ни желание, което споделихме и на министъра на здравеопазването, е медицинските сестри да запазят работните си места, но да бъдат преместени в здравните кабинети в детските градини - там, където има най-голяма нужда от тях”, каза Десислава Желязкова, зам.-кмет по образование, спорт и младежки дейности.



„С това, което е планирано като ново строителство - още 1500 места да добавим, с това, което имаме като свободни места, смятаме, че приемът на първа група в детските градини трябва от есента да бъде зад нас”, каза Васил Терзиев.

Редактор: Ина Григорова